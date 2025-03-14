Kuzey Koreli askerlerden intihar saldırısı: "İnsan dalgaları geldi"

Rusya'nın sınır bölgesi Kursk'u geri almak için başlattığı saldırı sırasında, Kuzey Kore birlikleri Ukrayna birliklerini alt etmek için "intihar saldırıları" düzenledi.



Ukraynalı bir askeri yetkili The Independent'a, "İnsan dalgalarıyla karşılaştık... 10 Kuzey Koreliden sekizini öldürdük. Ancak bazı bölgelerde çok az sayıda askerimiz vardı ve bu yüzden onları alt edene kadar sürekli öldürdük." diye konuştu.

KURSK'TAN ÇIKMAYA ZORLADI



Ukrayna artık Kursk'un neredeyse tamamından çıkmaya zorlandı. Rus saldırısı, iki hafta önce Oval Ofis'te Donald Trump ile Volodimir Zelenski arasında yaşanan tartışmanın ardından Ukrayna'yla paylaşılan ABD istihbaratının kesilmesiyle hızlandı.



Kuzey Koreli askerlerin katıldığı "insan dalgası" saldırıları, Rus karşı saldırısının şekillendirici operasyonlarının bir parçasıydı. Bu saldırılar Ukrayna askerlerini Sverdlikovo gibi Rusya içindeki küçük köylerden çıkarmalarına olanak sağladı.

RUSLAR GİZLENİYOR, KUZEY KORELİLER SALDIRIYOR



Ukraynalı yetkililerin aktardığına göre, Ruslar çok sayıda malzeme taşıyarak çok küçük sayılarla yaklaşıyor ve sınırlardan gizlice girmeye çalışıyor. Bazıları termal maskeleme teknikleri kullanıyor ve bu da onları bulmayı çok zorlaştırıyor.



Kuzey Koreliler ise her birinde üç adam bulunan 18 ATV kullanarak dalgalar halinde saldırıyor. Son saldırılarda sadece üç manganın kendi hatlarına geri kaçtığı aktarılıyor. Geri kalanı ise drone ve topçu ateşiyle yok edildi.

"İLERİYE GİTMEK İÇİN FEDA EDİLİYORLAR"



Ukrayna Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Syrskyi, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Rus ve Kuzey Kore ordusunun artan baskılarına rağmen, uygun ve gerekli olduğu sürece Kursk bölgesinde savunmayı sürdüreceğiz" dedi.



Ukraynalı subay, "Kore taktiklerinden bahsedecek olursak. Soru, bu ileriye doğru hareket için kaç kişiyi feda etmeye hazır olduklarıdır." diye konuştu.

UKRAYNA'NIN KOZU KALMADI



Bir zamanlar Kiev'in bazı Rus topraklarını kontrol etmesi, Ukrayna'nın gelecekteki barış görüşmelerindeki müzakere platformunun gerekli bir parçasıydı.

Ancak Ukrayna ağır kayıplar verdiği ve ele geçirdiği topraklardan sürüldüğü için, artık Ukrayna birliklerinin geri çekilmek dışında çaresi kalmadı.

