Kuzey Koreli askerlere savaş emri nasıl verildi?

Kuzey Kore devlet medyası, lider Kim Jong Un’un Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşa asker göndermeye 28 Ağustos 2024’te resmi olarak karar verdiğini duyurdu.

Güney Koreli yetkililere göre geçen yıl ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 11 bin Kuzey Kore askeri Rusya’nın Kursk bölgesine ulaştı. Pyongyang’ın cephede ağır kayıplar vermesinin ardından bu yıl başlarında 3 bin kişilik takviye gönderildi.

Bu, Kuzey Kore ordusunun tarihteki ilk yurtdışı konuşlanması oldu.

SAVAŞA GİDEN ASKERLER HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Kuzey Kore Merkezi Televizyonu (KCTV) pazar günü, Ukrayna güçleriyle savaşırken ölen Kuzey Koreli askerler için hazırlanan bir anma programı yayınladı. Devlet yapımı bir müzik videosunda cephedeki askerlerin görüntülerine yer verildi.

Yayın, Kim Jong Un’un üst düzey savunma yetkilileriyle çekilmiş bir fotoğrafını ve “Kursk’u kurtarma” emrinden bir bölümü de içerdi.

ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİ KANITLAYAN EMİR

Alt yazılarda bu emrin 28 Ağustos tarihli olduğu görüldü. Bu tarih, Ukrayna’nın Kursk’ta karşı saldırı başlatmasından üç hafta sonrasına ve Kuzey Kore askerlerinin ilk kez cephede görülmesinden yaklaşık iki ay öncesine denk geliyor.

Söz konusu emir, ayrıca Kim ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in karşılıklı askeri yardımlaşma paktı imzalamasından iki ay sonra verilmişti.

"DENİZAŞIRI OPERASYON ŞEHİTLERİ"

KCTV ayrıca cuma günü düzenlenen bir törenin görüntülerini de yayımladı. Törende Kim Jong Un, Rusya’da ölen askerlerin aileleriyle bir araya geldi.

Kuzey Kore lideri, askerlerin fotoğraflarını Kuzey Kore bayrağına sarılı çerçeveler içinde takdim etti ve bu kişileri “denizaşırı operasyonlarda kahramanca görev yapan şehitler” olarak andı. Kim, ölen askerlerin çocuklarının “devrimin sert çekirdek unsurları” olarak yetiştirilmesi çağrısı yaptı.