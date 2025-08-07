Kuzey Koreli bir kişi daha Güney'e kaçtı

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, bir Kuzey Korelinin geçen hafta Koreler arası sınırdaki tarafsız bölgeden ülkeye geçtiği belirtildi.



Açıklamada, kişinin bunu Güney Kore'ye sığınmak için yaptığının düşünüldüğü aktarıldı.



Güney Kore birliklerinin Kuzey Koreli kişiyi, Koreler arası kara sınırının batısında bulunan Han Nehri ağzında yer alan tarafsız bölgede tespit ettiği aktarılan açıklamada, askerlerin bu kişiyle yerel saatle 04.00 civarında temasa geçtiği kaydedildi.



Açıklamada, bu sırada Kuzey Kore birliklerinden herhangi bir olağandışı faaliyet tespit edilmediği vurgulanarak, söz konusu kişinin soruşturma için ilgili makamlara sevk edildiği belirtildi.