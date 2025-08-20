Kuzey Koreli eski askerin son arzusu: “Ülkemde gömülmek istiyorum”

Kore Savaşı sırasında esir düşen eski asker Ahn Hak-sop, gençliğinde Kuzey Kore ordusuna katıldı ve savaş sırasında yakalandı.

Güney Kore, esir düşen askerlere Kuzey’i reddetmeleri halinde serbest kalma imkanı tanımıştı. Ancak Ahn, inançlarından vazgeçmeyi reddetti ve 42 yılı aşkın bir süre hapiste kaldı. İşkencelerden ailesinin gözyaşlarına kadar pek çok baskıya rağmen kararını değiştirmedi.



1995’te serbest bırakıldığında ise bunu “küçük bir hapisten büyük bir hapishaneye geçiş” olarak tanımladı.

KUZEY KORE'DE ÖLMEK İSTİYOR.

Bugün ağır hasta, tekerlekli sandalyeye bağımlı olan Ahn, Kuzey Kore sınırına sadece birkaç kilometre uzaklıktaki mütevazı evinde yaşıyor.

Duvarlarını Kuzey Kore posterleri, kapısını ise bir ABD bayrağı süslüyor.

“Bir kolonide gömülmek çok büyük bir utanç olur” diyen Ahn, Kuzey Kore’ye geçip orada ölüp daha sonra ülkesinin topraklarına gömülmek istiyor.

SINIRI GEÇMEK İÇİN SON KEZ DENEDİ

Geçtiğimiz Çarşamba günü, Ahn son kez şansını denedi. Tekerlekli sandalyesiyle askeri açıdan dünyanın en yoğun korunan bölgelerinden biri olan Kore Yarımadası’ndaki askeri bölgeye gitti ve sınırı geçmek için izin istedi.

Ancak Güney Koreli yetkililer, ulusal güvenlik yasaları ve Pyongyang ile iletişim eksikliğini gerekçe göstererek geçişine izin vermedi.

Ahn, Kuzey Kore bayrağını tutarak “Kuzeyi özlüyorum, dayanılmaz bir özlem. Özgür toprakta gömülmek istiyorum” dedi.

İNANÇLARINDNA VAZGEÇMEYEN 6 MAHKUM

Bugün Güney Kore’de Ahn gibi Kuzey’e dönmek isteyen yalnızca altı “uzun süreli, inançlarından vazgeçmemiş” eski mahkum kaldı.

Seul yönetimi, insani gerekçelerle seçeneklerin değerlendirildiğini açıklasa da Kuzey Kore ile kopmuş iletişim bu süreci imkânsız kılıyor.