Kuzey Koreli gençler Güney Kore videoları izledikleri için 12 yıl ağır iş cezasına çarptırıldı

Kuzey Kore'de Güney Kore filmleri ve müzik videoları izlemekten suçlu bulunan 16 yaşındaki iki gencin yer aldığı görüntüler, Güney ve Kuzey Kalkınma Enstitüsü tarafından yayımlandı.



Kuzey Kore, 2020'de yeni ve kapsamlı bir "gerici düşünce karşıtı" yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana dış etkilere karşı verdiği savaşta Güney Kore eğlencesinden keyif alan veya Güney Korelilerin konuşma şeklini kopyalayan herkese sert cezalar verdi.



Uygulanan ağır cezaya bakılırsa, videonun Kuzey Kore'deki insanlara uyarı için gösterilmesi hedeflendiği anlaşılıyor.

GÜNEY KORE'YE BENZEME KORKUSU



Uzmanlara göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için sıkıntılı olan durum, Güney Kore'deki eğlence akımlarının Y kuşağının ve Z kuşağı gençlerinin düşünce tarzlarını değiştirmesi.



Kuzey Koreli yetkililer tarafından hazırlanan video, gri önlüklü iki öğrencinin kelepçelendiğini ve bir amfitiyatroda yaklaşık bin öğrenci tarafından izlendiği halka açık bir duruşmayı gösteriyor.



Ceza alan 16 yaşındaki iki öğrenci de dahil olmak üzere tüm öğrencilerin yüz maskeleri takması görüntülerin Covid salgını sırasında çekildiğini gösteriyor.



Videoya göre öğrenciler, üç ay boyunca Güney Kore filmlerini, müziklerini ve müzik videolarını izleyip yaymaktan suçlu bulunduktan sonra cezaya çarptırılıyor.



Videoda kelepçelenen genç kızlar ve Güney Kore modası ve saç modellerini tercih eden kadınların görüntüleri kesildiğinde anlatıcı, "Yabancı kültür tarafından baştan çıkarıldılar... ve sonunda hayatlarını mahvettiler." ifadelerini kullanıyor.