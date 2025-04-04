Kuzey Koreli hackerlardan milyarlık vurgun: Nükleer silah programını finanse ediyorlar

Kuzey Koreli hackerlar, son 10 yılda en az 6 milyar dolarlık kripto para çalarak, Kim Jong-un’un nükleer silah geliştirme programına finansal destek sağladı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, bilgisayar korsanları, özel şirketlerin sistemlerine sızmak için Facebook ve Instagram üzerinden virüslü bağlantılar gönderdi. Bazı hackerların ise ABD'li şirketlere IT uzmanı olarak uzaktan işe girerek bu saldırıları gerçekleştirdiği aktarılıyor.



DÜNYANIN EN BÜYÜK KRİPTO PARA SOYGUNU



Dubai merkezli kripto para borsası Bybit, 21 Şubat'ta 1,46 milyar dolarlık bir soygunun hedefi oldu. 2021'de Poly Network’ten çalınan 611 milyon doları geride bırakan bu olay, tüm zamanların en büyük kripto para soygunu olarak kayda geçti. Olaydan, Kuzey Kore destekli Lazarus adlı hacker grubu sorumlu tutuldu. Ancak Pyongyang, söz konusu iddiaları reddetti.



KAYIPLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KUZEY KORELİ HACKERLARA AİT



Chainalysis'in verilerine göre, kripto para sektöründe kaybedilen her 10 dolardan 6’sı, Kuzey Koreli hackerların düzenlediği saldırılarda çalındı. Haberde, Pyongyang yönetiminin 8 binden fazla bilgisayar korsanını “askeri bir birlik gibi” kontrol ettiği ve hackerların izlerini kaybettirmek için sofistike yöntemler kullandığı öne sürülüyor. Ayrıca, devlet destekli programlarla matematik ve yazılım alanında yetenekli gençlerin bilgisayar korsanı olarak yetiştirildiği belirtiliyor.



FBI EKSİ ANALİSTİ: FARKLI BİR OYUN OYNUYORLAR

Eski FBI analisti Nick Carlsen, Kuzey Koreli hackerların oyun tarzının herkesten farklı olduğunu belirterek, siber saldırıların sıradan bir suçtan çok daha karmaşık ve organize bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

2014’te Sony Pictures Entertainment’ın e-posta sistemine yapılan saldırı ve 2016’daki Bangladeş Merkez Bankası soygunu gibi büyük siber saldırılar, Kuzey Koreli hackerlar tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmişti.



NÜKLEER SİLAH PROGRAMI

Seul merkezli güvenlik firması Naru Security'nin sahibi Joon Kim, Kuzey Kore'nin diplomatik ya da bürokratik tepkilerden çekinmeden hareket ettiğini belirtiyor. Güney Kore istihbaratına göre, hackerların çaldığı paralar, Kuzey Kore'nin ağır yaptırımlar altındaki nükleer silah programını finanse etmek için kullanılıyor.