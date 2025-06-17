Kuzey Koreli komutana akılalmaz ceza: Fotoğraflardan silindi!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un savaş gemisindeki hasar nedeniyle öfkelendiği iddialarının ardından, devlet medyası tarafından yayımlanan resmi fotoğraflardan üst düzey bir askeri komutanın silinmesi dikkat çekti.



Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Kim Myong Sik ile eski Chongjin Tersanesi Müdürü Hong Gil Ho, daha önce Kuzey Kore liderinin inşası süren gemiyi denetlediği anları gösteren fotoğraflarda artık yer almıyor.

YILLAR SONRA İLK KEZ YAPILDI



Pyongyang, böylece 2013 yılında Güvenlik Bakanı Jang Song Thaek’in idamından bu yana ilk kez devlet medyasındaki fotoğraflardan üst düzey bir yetkiliyi çıkarmış oldu.



Devlet medyası, cuma günü daha önce mart ayında yayımlanan bazı fotoğrafları yeniden servis etti. Ancak bu kez, söz konusu iki ismin karelerden silinmiş olması, “liderlikten uzaklaştırıldıklarına” dair güçlü bir işaret olarak yorumlandı.



Özellikle tersane müdürü Hong Gil Ho'nun kazadan doğrudan sorumlu tutulduğu ve bu nedenle görüntülerden çıkarıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kore, mayıs ayında inşa ettiği ikinci 5 bin tonluk savaş gemisini suya indirmeye çalışırken başarısız oldu.

Geminin kıç kısmı kırılarak ters döndü, gövde ciddi hasar gördü ve gemi yan yattı; iç bölmeler büyük ihtimalle suyla doldu.



Uydu görüntüleri, geminin mavi brandayla kaplı ve suya gömülü şekilde ters yatmış olduğunu gösterdi.

KİM JONG UN ÖFKE PÜSKÜRDÜ



O sırada törende bulunan lider Kim Jong Un, olayı “aşırı dikkatsizlik ve bilimdışı uygulama sonucu işlenen bir suç” olarak nitelendirdi ve sorumluların yargılanacağını duyurdu.



Üç üst düzey mühendis ve yöneticinin tutuklandığı; tersane müdürü Hong Kil Ho’nun da sorgulandığı bildirildi.

