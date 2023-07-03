Kuzey Koreli öğrenciler, ABD'deki bilgisayar korsanlığı yarışmasını kazandı

Kuzey Kore'de başarılı öğrencilerin devlet güdümünde olduğu ve son yıllarda da bu öğrencilerin istihbarat edinme amacıyla bilgisayar korsanlığına yönlendirildiği kaydediliyor.



KUZEY KORE BİLGİSAYAR KORSANLIĞI FAALİYETLERİ İLE GÜNDEMDE



Güney Kore, 18 Nisan'da Kuzey Kore destekli bilgisayar korsanları grubunun, 61 farklı kurumun bilgisayarlarını hackleyerek siber saldırı gerçekleştirmeye çalıştığını bildirmişti.



Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, 13 Haziran'da Atomic Wallet isimli kripto para uygulaması üzerindeki 100 milyon dolardan fazla değerde dijital parayı çaldığı ortaya çıkmıştı.



Birleşmiş Milletler, 2023 başında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin 2022'de bir önceki yıla göre daha çok dijital para hırsızlığı yaptığını ortaya koymuştu.



Uluslararası gözlemciler, çalınan bu paraların Kuzey Kore'nin yaptırımlara maruz kalan nükleer ve füze programlarına aktarıldığını belirtiyor.

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