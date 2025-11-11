Kuzey Koreli zenginler, taklit ürünlere servet ödüyor!

Kuzey Kore’nin pazarlarında, devlet eliyle kaçak yollardan ülkeye sokulan yabancı markalı montlar zengin kesimin gözdesi haline geldi.

Daily NK’nin bölgedeki kaynaklarına göre, havaların soğumasıyla birlikte pazarlarda Güney Kore, Japonya ve ABD menşeli montlar sergilenmeye başladı. Çin üzerinden getirilen bu ürünlerin fiyatı 3 bin Çin yuanını (yaklaşık 415 dolar) buluyor.

SAHTE ETİKETLİ MARKALAR “LÜKS" ALGISIYLA SATILIYOR

Fila, Descente ve Polo gibi markalara ait olduğu iddia edilen montlar, gerçekte Çin’de üretilen sahte ürünler. Ancak kaçakçılar ve toptancılar bu montları “orijinal” gibi gösterip yüksek fiyatlarla satışa sunuyor.

Ülkenin zengin kesimi bu montlara büyük ilgi gösteriyor; 3 bin yuanlık bir montun fiyatı Kuzey Kore’de yaklaşık 750 kilogram pirince denk geliyor.

Daha da zengin kesimi temsil eden “donju” olarak bilinen yeni zenginler ise doğrudan Çinli tüccarlarla bağlantı kurarak, gerçekten yabancı markalara ait orijinal montları 10 bin yuan (yaklaşık bin 380 dolar) ödeyerek sipariş ediyor.

ZENGİNLER ARTIK “GÖSTERİŞTEN” ÇEKİNMİYOR

Kaynaklara göre, Kuzey Kore’de giyim tercihlerinde son yıllarda belirgin bir değişim yaşanıyor. Önceden insanlar kıyafetleri beğendikleri için alırken, artık etiketlere ve markalara daha fazla önem veriliyor. Zengin kesim, yabancı markaları tercih ederek toplum içinde statülerini göstermek istiyor.

Bir dönem varlıklı kişiler, yetkililerin dikkatini çekmemek için sade giyinmeyi tercih ediyordu. Ancak artık bu durum tersine dönmüş durumda. İnsanlar servetlerini kıyafetleriyle göstermekte daha cesur davranıyor.

YERLİ ÜRETİCİLER DE “MARKA ETİKETLİ” MONTLAR YAPIYOR

Artan talep nedeniyle Kuzey Koreli giyim üreticileri de kendi montlarına yabancı marka etiketleri basmaya başladı. Görünüşte orijinallerine çok benzeyen bu montların fiyatı 200 ila 500 yuan (yaklaşık 28–69 dolar) arasında değişiyor. Bu da onları orta gelirli müşteriler için ulaşılabilir hale getiriyor.

Yerel tasarımcılar, “kullanışlılık” unsuruna önem veriyor. Pek çok mont, çıkarılabilir iç astar gibi pratik özelliklerle üretiliyor. Böylece kullanıcılar aynı montu hem soğuk hem de ılıman havalarda giyebiliyor.