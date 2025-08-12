Kuzey Koreli işçilerden Rusya itirafı: "Bizimle köle diye dalga geçiyorlar"

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin ulaştığı bilgilere göre, Ukrayna’ya karşı yürütülen savaş nedeniyle ağır iş gücü sıkıntısı yaşayan Rusya, binlerce Kuzey Koreliyi kölelik koşullarına yakın şartlarda çalıştırıyor.

Moskova, savaş boyunca Pyongyang’dan füze, top mermisi ve asker desteği aldı. Şimdi ise erkek nüfusun eksikliğini, Kuzey Kore’den getirilen işçilerle kapatmaya çalışıyor. Güney Kore istihbarat kaynakları, Rusya’nın bu işçilere giderek daha fazla bağımlı hale geldiğini söylüyor.

GÜNDE 18 SAAT İŞ, YILDA İKİ GÜN İZİN

BBC, savaşın başlamasından bu yana Rusya’dan kaçmayı başaran altı Kuzey Koreli işçiyle konuştu.

Tamamı, sabah 06.00’dan ertesi gün 02.00’ye kadar süren ağır çalışma saatlerinden ve yılda sadece iki gün izin verildiğinden bahsetti.

İşçiler, Kuzey Kore güvenlik ajanlarının gözetiminde çalıştıklarını, şantiyelerden ayrılamadıklarını ve çoğu zaman böcek istilası altındaki konteynerlerde ya da inşaatı tamamlanmamış binalarda uyuduklarını anlattı. İnşaat sırasında yaralananların dahi hastaneye gitmelerine izin verilmediği belirtildi.

BM YASAĞINA RAĞMEN ON BİNLERCE İŞÇİ

2019’da BM, Kuzey Koreli işçilerin yurt dışında çalıştırılmasını yasaklamıştı. Ancak Güney Kore istihbaratına göre, sadece geçen yıl 10 binden fazla işçi Rusya’ya gönderildi. Bu sayının yakında 50 bine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Resmi verilere göre, 2024’te 13 binden fazla Kuzey Koreli Rusya’ya girdi. Yaklaşık 8 bini “öğrenci vizesi” aldı. Uzmanlara göre bu, BM yasağını aşmak için kullanılan bir yöntem.

Haziran ayında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 5 bin Kuzey Korelinin Kursk bölgesinde yeniden inşa çalışmalarında kullanılacağını doğruladı.

DÜŞÜK ÜCRET VE "SADAKAT PAYI" ÖDEMESİ

Kuzey Koreli işçiler, yurtdışında çalışmayı ülkelerindeki işlere kıyasla daha kazançlı gördükleri için bu görevlere talip oluyor. Ancak kazançlarının büyük bölümü doğrudan Kuzey Kore devletine “sadakat payı” olarak aktarılıyor. İşçilere kalan 100-200 dolar arasındaki ücret ise sadece ülkeye döndüklerinde ödeniyor.

Kaçak işçiler, Orta Asya’dan gelen inşaatçılara kıyasla beşte bir maaş aldıklarını ve üç kat fazla çalıştırıldıklarını öğrendiklerinde büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını aktardı. Bazı Rus işçilerin onlara “köle” diye hitap ettiği de anlatıldı.

ÜLKEDEN KAÇMAK ZORLAŞIYOR

Geçmişte küçük kaçış planlarıyla ülkeden uzaklaşmayı başaran bazı işçiler, son dönemde artan gözetim nedeniyle bu imkanı kaybetmiş durumda. Kuzey Kore, ideolojik eğitimleri sıklaştırdı ve işçilerin yalnız başına hareket etmesini yasakladı.



Güney Kore hükümetine göre, 2022’de yılda yaklaşık 20 işçi Rusya’dan kaçarak Seul’e ulaşırken bu sayı geçen yıl 10’a düştü.

