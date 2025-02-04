Kuzey Korelilerin intihar görevi! "Biri yem olacak, diğerleri saldıracak"
Kuzey Koreli birlikler aylardır Rusya'da ön cephede savaşıyor. Ancak ocak ayının ortasından beri, bu "kendini adamış" askerler savaş meydanında görülmedi. Savaşta hayatını kaybeden bir Kuzey Kore askerine ait son yazılı notlar, birliklerin nasıl zorla intihar görevlerinde kullanıldığını gözler önüne serdi. Bu notlarda Kuzey Koreli bir asker tarafından çöp adam olarak çizilmiş bir askerin, insansız hava aracının dikkatini çekmek için öne atıldığı, iki yoldaşının ise onu düşürmek için beklediği görülüyor. Bulunan notlar, bir kez daha Kuzey Koreli askerlerin savaşta sadece yem olarak kullanıldığını ve kayıpların önemsenmediğini vurguladı.
Ukraynalı ve Amerikalı yetkililer, Kuzey Kore birliklerinin ağır kayıplar verdikten sonra cepheden çekildiğini duyurdu.
Amerikan gazetesi New York Times'ın haberine göre, Ukrayna Özel Kuvvetleri, Kim Jong Un'a bağlı güçlerin yaklaşık üç haftadır savaş meydanında görünmediğini açıkladı.
"KENDİNİ ADAMIŞ ASKERLER" NEREYE KAYBOLDU?
Pyongyang, geçen yıl kasım ayında Rusya'ya yaklaşık 11 bin asker gönderdi. Bu birlikler kısa sürede, teslim olmaktansa intiharı tercih eden "kendini adamış" askerler olarak ün kazandı. Ancak kötü taktikler ve dil engeli yüzünden ciddi kayıplar verdiler.
Güney Kore İstihbarat Servisi, savaşta 300 Kuzey Koreli askerin öldürüldüğünü, 2 bin 700'ünün de yaralandığını açıkladı.
Yetkililer New York Times'a, çekilen birliklerin takviye ve ek eğitim aldıktan sonra geri dönebileceğini söyledi.
VAHŞİ TAKTİKLER DİKKAT ÇEKTİ
Savaşta hayatını kaybeden bir Kuzey Kore askerine ait son yazılı notlar, Rus komutanlar döneminde uygulamaya zorlandıkları vahşi taktikleri gözler önüne seriyordu.
Yazıda, Pyongyang birliklerine, Rus askerleri insansız hava araçlarını düşürmeye çalışırken yedi metre mesafede durararak yem görevi görmeleri emredildiği anlatılıyor.
KUZEY KORE ASKERLERİ YEM OLDU
Bir defter sayfasında, çöp adam olarak çizilmiş bir askerin insansız hava aracının dikkatini çekmek için öne atıldığı, iki yoldaşının ise onu düşürmek için beklediği kaba bir çizim yer alıyor.
Askerin deftere karalanmış el yazısıyla, "Yem durduğunda, drone duracak ve vurulacak" notunu düştüğü görülüyor.
Ukrayna özel kuvvetleri, günlüğün, çıkan çatışmada hayatını kaybeden genç bir askere ait olduğunu açıkladı. Bulunan notlar, bir kez daha Kuzey Koreli askerlerin savaşta sadece yem olarak kullanıldığını ve kayıpların önemsenmediğini gözler önüne serdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Kuzey Kore
- Dünya
- Rusya
- Ukrayna