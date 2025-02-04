Kuzey Korelilerin intihar görevi! "Biri yem olacak, diğerleri saldıracak"

"KENDİNİ ADAMIŞ ASKERLER" NEREYE KAYBOLDU? Pyongyang, geçen yıl kasım ayında Rusya 'ya yaklaşık 11 bin asker gönderdi. Bu birlikler kısa sürede, teslim olmaktansa intiharı tercih eden "kendini adamış" askerler olarak ün kazandı. Ancak kötü taktikler ve dil engeli yüzünden ciddi kayıplar verdiler. Güney Kore İstihbarat Servisi, savaşta 300 Kuzey Koreli askerin öldürüldüğünü, 2 bin 700'ünün de yaralandığını açıkladı. Yetkililer New York Times'a, çekilen birliklerin takviye ve ek eğitim aldıktan sonra geri dönebileceğini söyledi.

KUZEY KORE ASKERLERİ YEM OLDU

Bir defter sayfasında, çöp adam olarak çizilmiş bir askerin insansız hava aracının dikkatini çekmek için öne atıldığı, iki yoldaşının ise onu düşürmek için beklediği kaba bir çizim yer alıyor.



Askerin deftere karalanmış el yazısıyla, "Yem durduğunda, drone duracak ve vurulacak" notunu düştüğü görülüyor.



Ukrayna özel kuvvetleri, günlüğün, çıkan çatışmada hayatını kaybeden genç bir askere ait olduğunu açıkladı. Bulunan notlar, bir kez daha Kuzey Koreli askerlerin savaşta sadece yem olarak kullanıldığını ve kayıpların önemsenmediğini gözler önüne serdi.