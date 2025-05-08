Kuzey Kore'nin ateşlediği füze Japonya'ya düştü! Kriz merkezi toplandı

Kuzey Kore tarafından ateşlendiği iddia edilen bir balistik füze, Japonya'nın ekonomik bölgesinin dışına düştü.

Bu haber Japon TV kanalı NHK tarafından kaynaklara dayandırılarak verildi. Habere göre başbakanlıktaki kriz merkezinde verileri incelemek üzere özel bir grup oluşturuldu.



Daha önce Güney Kore ajansı Yonhap, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne doğru tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığını bildirmişti.



Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, yetkililerin Kuzey Kore'nin olası bir füze fırlatmasından haberdar olduklarını ve bilgi topladıklarını ifade etti.

Ishiba kurumlara üç yönde hareket etmeleri talimatını verdi: Mümkün olduğunca çok bilgi toplamak ve analiz etmek, halkı zamanında bilgilendirmek, hava ve deniz ulaşımının güvenliğini sağlamak ve öngörülemeyen durumlar için hazır olmak.



Kanalın kaynakları ayrıca şu ana kadar Kuzey Kore'nin olası bir füze denemesinin neden olduğu hasara ilişkin herhangi bir bilgi alınmadığını bildirdi.