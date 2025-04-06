Kuzey Kore'nin başkenti 6 yıl sonra ilk kez koşucuları ağırlıyor
Kuzey Kore'de altı yıl aranın ardından ilk kez Pyongyang Uluslararası Maratonu düzenleniyor. Pandemi sırasında sınırlarını büyük ölçüde kapatan ülke, 200 yabancı koşucunun katılımıyla sportif etkinliklere geri dönüyor.
Kuzey Kore, altı yıl aradan sonra ilk kez Pyongyang Uluslararası Maratonu'nu düzenliyor. Pandemi sırasında sınırlarını büyük ölçüde kapatan ülke, yabancı koşuculara da ev sahipliği yapıyor.
Çin, Romanya ve diğer ülkelerden sporcuların etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kore'ye geldiği, resmi haber ajansı KCNA tarafından bildirildi.
200 KİŞİ MARATON İÇİN GELDİ
Pekin merkezli Koryo Tours'un genel müdürü Simon Cockerell, Pyongyang'daki sokakları gösteren paylaşımlarında, cuma ve cumartesi günleri yaklaşık 200 gezginin Pyongyang'a geldiğini ve yurtdışından gelen koşucuların pazar günü yapılacak yarış için bir otelde antrenman yaptığını aktardı.
Koryo Tours, Pyongyang Maratonu'nun resmi ortağı olup, etkinliğe uluslararası ziyaretçilerin kayıt işlemlerini düzenlemeye yardımcı oluyor.
BAŞKENT HALA TURİZME KAPALI
Kuzey Kore, salgının başlangıcı olan 2020 yılında sınırlarını kapatmıştı ancak 2023'ten bu yana kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırıyor. Ülkeye bazı Rus turist gruplarının girişine izin verildi ancak başkent hala düzenli turizme kapalı.
Maraton, Pyongyang'ın merkezinden ve simge yapılarından geçen, dah asonra şehir merkezinin hemen dışındaki kırsal alanda sonlanan bir güzergahta gerçekleşecek. Koşuya 50 bin kişilik yerel bir kalabalığın katılım sağlaması bekleniyor.
Pyongyang Uluslararası Maratonu, şu anki lider Kim Jong Un'un büyükbabası olan Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il Sung'un 15 Nisan'daki doğum gününü kutlayan etkinliklerden biri.
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