Kuzey Kore'nin başkenti 6 yıl sonra ilk kez koşucuları ağırlıyor

Kuzey Kore, altı yıl aradan sonra ilk kez Pyongyang Uluslararası Maratonu'nu düzenliyor. Pandemi sırasında sınırlarını büyük ölçüde kapatan ülke, yabancı koşuculara da ev sahipliği yapıyor.



Çin, Romanya ve diğer ülkelerden sporcuların etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kore'ye geldiği, resmi haber ajansı KCNA tarafından bildirildi.

200 KİŞİ MARATON İÇİN GELDİ



Pekin merkezli Koryo Tours'un genel müdürü Simon Cockerell, Pyongyang'daki sokakları gösteren paylaşımlarında, cuma ve cumartesi günleri yaklaşık 200 gezginin Pyongyang'a geldiğini ve yurtdışından gelen koşucuların pazar günü yapılacak yarış için bir otelde antrenman yaptığını aktardı.



Koryo Tours, Pyongyang Maratonu'nun resmi ortağı olup, etkinliğe uluslararası ziyaretçilerin kayıt işlemlerini düzenlemeye yardımcı oluyor.