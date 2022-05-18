Kuzey Kore'nin Covid-19 salgınıyla imtihanı: Bir günde 232 bini aşkın vaka

Kuzey Kore pandemi başından bu yana ilk Covid-19 vakasını geçen hafta bildirdi. Son 24 saatte 232 bini aşkın ateş semptomu gösteren yeni vaka bildirildi.

Haberler - NTV Haber 18.05.2022 - 14:42

Kuzey Kore'nin Covid-19 salgınıyla imtihanı: Bir günde 232 bini aşkın vaka

İlişkili Haberler

DSÖ: Covid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor

DSÖ: Covid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor

Bir günde 232 bin 880 kişinin yüksek ateş belirtisi gösterdiği açıklanırken kaç kişinin Corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtilmedi. 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

İktidardaki İşçi Partisi'nin toplantısına başkanlık eden lideri Kim Jong un, hükümet yetkililerinin salgınla mücadele etme yöntemini eleştirdi.

Kim Jong un, Hükümet'in salgınla mücadele etme yöntemini eleştirdi. Kim Jong un, Hükümet'in salgınla mücadele etme yöntemini eleştirdi.

İlişkili Haberler

Şanghay'da karantina bölgeleri dışında "sıfır Covid" hedefine ulaşıldı

Şanghay'da karantina bölgeleri dışında "sıfır Covid" hedefine ulaşıldı

Kim, "Devletin krizle başa çıkma kapasitesindeki olgunlaşmamışlık pandemi ile mücadelede zorlukları artırdı" ifadelerini kullandı.

İlk vakanın bildirilmesinden bu yana Kuzey Kore 1 milyon 700 binden fazla ateş belirtisi gösteren hasta ve 62 can kaybı açıkladı.

Kuzey Kore'de bir günde ateş belirtisi gösteren 232 bini aşkın vaka bildirildi.  Kuzey Kore'de bir günde ateş belirtisi gösteren 232 bini aşkın vaka bildirildi. 

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...