Kuzey Kore'nin "Elmas Dağı" Dünya Mirası listesinde

Kuşaklar boyunca Kumgang Dağı — ya da bilinen adıyla “Elmas Dağı” — Kore hayal gücünü büyülemiştir.



Sivri zirveleri, sisli vadileri ve parıldayan göletleri sanatçılara, şairlere, keşişlere ve hacılara ilham kaynağı olmuştur.

Şimdi ise bu ikonik manzara, yeni bir onur daha kazandı: UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

UNESCO RESMEN İLAN ETTİ

Paris’te düzenlenen 47. oturumunda Dünya Mirası Komitesi, Kumgang Dağı”nı resmen Dünya Mirası olarak ilan etti.

Kuzey Kore için bu, uluslararası alanda nadir görülen bir kutlama anıydı. Karar okunduğunda, Pyongyang delegeleri ayağa kalkarak ulusal bayraklarını gururla dalgalandırdı.

HEM DOĞAL HEM DE KÜLTÜREL MİRAS

UNESCO, Kumgang Dağı’nı “karma doğal ve kültürel miras” alanı olarak nitelendirdi; bu kategori, doğanın görkemiyle yüzyıllara dayanan insan tarihinin iç içe geçtiği özel yerler için kullanılıyor.



UNESCO’nun açıklamasında, “Bu alan, Kore’nin en önemli Budist dağ kültürünü, dağlara duyulan saygı ve yüzyıllardır süregelen hac geleneklerini barındırıyor” denildi.

İLK OLARAK 2021'DE BAŞVURDULAR

Dağın köklü mitolojileri ve kutsal önemi de tanındı. “Kumgang Dağı, nesiller boyunca aktarılan birçok efsane ve kültürel kalıntıyla yoğrulu” ifadesi tanıtımda yer aldı.

Kuzey Kore, Dünya Mirası başvurusunu ilk olarak 2021’de yapmıştı; ancak süreç COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelenmişti.