Kuzey Kore'nin gelecekteki lideri bu kız çocuğu mu?

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kızı Kim Ju Ae, dedesi ve büyükbabasının naaşlarının bulunduğu anıt mezara ilk kez kamuoyu önünde ziyaret gerçekleştirdi.

Devlet medyasının cuma günü yayımladığı görüntüler, Ju Ae’nin ülkenin nükleer silahlara sahip yönetiminde bir sonraki lider olarak konumunun daha da pekiştiği şeklinde yorumlandı.

DÜNYADAKİ TEK KOMÜNİST MONARŞİ

Kim ailesi, onlarca yıldır Kuzey Kore’yi sert bir yönetimle idare ediyor. Kim Jong Un, babası Kim Jong Il ve dedesi Kim Il Sung’un ardından, dünyadaki tek “komünist monarşi” olarak nitelendirilen rejimin üçüncü lideri konumunda.

Devlet propagandasında “ebedi liderler” olarak anılan Kim Il Sung ve Kim Jong Il’in naaşları, Pyongyang merkezindeki Kumsusan Palace of the Sun’da bulunuyor.

KUZEY KORE'NİN BİR SONRAKİ LİDERİ

Güney Kore istihbarat servisi, Kim Ju Ae’nin geçen yıl babasıyla birlikte Pekin’e yaptığı yüksek profilli ziyaretin ardından, Kuzey Kore’nin bir sonraki lideri olarak değerlendirilmeye başlandığını açıklamıştı.

Seul’deki Sejong Institute’ten Cheong Seong-chang, Ju Ae’nin yakında hem ülke içinde hem de uluslararası alanda “resmen halef olarak teyit edileceğini” öngördüğünü söyledi.

“SEVGİLİ ÇOCUK” OLARAK TANIMLANIYOR

Kim Ju Ae, ilk kez 2022 yılında babasıyla birlikte bir kıtalararası balistik füze denemesine katılarak kamuoyuna tanıtılmıştı. O tarihten bu yana Kuzey Kore devlet medyası, Ju Ae’den “sevgili çocuk” ve genellikle üst düzey liderler ile halefleri için kullanılan “hyangdo” (yol gösterici büyük şahsiyet) unvanıyla söz ediyor.

2022 öncesinde Kim Ju Ae’nin varlığına dair tek doğrulama, 2013 yılında Kuzey Kore’yi ziyaret eden eski NBA yıldızı Dennis Rodman’dan gelmişti.

Analistler, önümüzdeki haftalarda yapılması beklenen kritik bir parti kongresinde Kim Ju Ae’nin, iktidardaki İşçi Partisi’nin en güçlü ikinci makamı olan Merkez Komite Birinci Sekreterliği’ne seçilebileceğini öne sürüyor.