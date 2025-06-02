Kuzey Kore'nin kanlı desteği: 9 milyon mühimmat, binlerce asker

Kuzey Kore, bir kez daha Rusya ile giderek derinleşen askeri iş birliğini savundu. Pyongyang yönetimi, bu iş birliğinin “Avrupa ve Asya’da barış ve istikrarı sağlama” amacı taşıdığını belirtti.



Son yıllarda Moskova ile askeri bağlarını güçlendiren Kuzey Kore’nin, Ukrayna savaşında Rusya’ya silah ve asker desteği sağladığı biliniyor.



Güney Koreli milletvekili Lee Seong-kweun’un ülkesinin istihbarat servisinden aktardığına göre, şimdiye kadar yaklaşık 600 Kuzey Kore askeri hayatını kaybederken, binlercesi de yaralandı.



İLİŞKİLERİ "HUKUKA AYKIRI" OLARAK TANIMLANDI



Güney Kore, ABD, Japonya ve sekiz diğer ülkeden oluşan çok taraflı bir yaptırım izleme grubu, geçtiğimiz cuma günü Pyongyang-Moskova hattındaki bu ilişkileri “hukuka aykırı” olarak nitelendirdi.



Pyongyang’dan gelen yanıt ise sert oldu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, iş birliğinin “devletlerin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenlik çıkarlarını koruma” amacını taşıdığını ifade etti. Açıklamada, bu ilişkiler “devletlerarası ilişkilerin zirvesi” olarak tanımlandı.



Yetkiliye göre, Pyongyang ve Moskova, “egemenliğe saygı, eşitlik ve adalet temelinde çok kutuplu bir dünya düzeni” kurabilir.



DOKUZ MİLYON TOP MERMİSİ



Ekim 2024’te kurulan ve Birleşmiş Milletler’den bağımsız olarak faaliyet gösteren Yaptırım İzleme Grubu, Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını ihlal edip etmediğini izliyor.



Gruba göre, 2024 yılında Kuzey Kore’den Rusya’ya “dokuz milyon adet karışık top mermisi ve çok namlulu roketatar mühimmatı” taşıyan Rus bayraklı gemiler sevkiyat gerçekleştirdi. Karşılığında Rusya’nın Kuzey Kore’ye hava savunma sistemleri ve uçaksavar füzeleri sağladığı tahmin ediliyor.



Pyongyang, Nisan ayında yaptığı açıklamayla ilk kez Ukrayna savaşında Rusya’ya asker gönderdiğini resmen doğrulamıştı.