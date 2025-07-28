Kuzey Kore'nin kapıları Güney'e bir kez daha kapandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore’nin yeni hükümetinin uzlaşma çağrılarını geri çevirdi.

Yaptığı açıklamada, Seul’un ABD ile olan ittifakına olan “kör güveni” ve Kuzey Kore’ye yönelik düşmanlığı nedeniyle bu hükümetin de selefinden farkı olmadığını ileri sürdü.

Kim Yo Jong’un açıklamaları, Kuzey Kore’nin şu anda Rusya ile artan işbirliğine odaklandığını ve Güney Kore ya da ABD ile diplomasiye dönmeye ihtiyaç duymadığını vurguluyor.

Uzmanlara göre, Kim’in amacı Seul ile Washington arasına bir nifak tohumu ekmek olabilir.

"NE GÖRÜŞMEYE GEREK VAR, NE DE KONUŞACAK KONU"

Kim Yo Jong, devlet medyasında yayınlanan açıklamasında, “Seul’de hangi politika benimsenirse benimsensin, hangi öneri yapılırsa yapılsın, biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Ne görüşmeye gerek var, ne de konuşacak bir konu.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Haziran başında göreve gelen Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un hükümetine Kuzey Kore’den gelen ilk resmi yanıt oldu. Lee, Kuzey ile kötüleşen ilişkileri düzeltme sözü vermişti.

GÜNEY KORE UZLAŞMAK İÇİN ADIM ATTI

Lee’nin hükümeti, sınır hattındaki Kuzey Kore karşıtı hoparlör yayınlarını durdurdu, propaganda broşürleri taşıyan balonların Kuzey’e gönderilmesini yasaklamaya yönelik adımlar attı ve aylar önce teknelerle güneye sürüklenen Kuzey Korelileri geri gönderdi.

Kim Yo Jong ise Lee hükümetinin bazı adımlarını “samimi çabalar” olarak nitelese de yeni yönetimin hala Kuzey ile “çatışma halinde” olduğunu savundu.