Kuzey Kore'nin kapıları Güney'e bir kez daha kapandı
Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore’nin uzlaşma çağrılarını sert bir dille geri çevirirken, Pyongyang yönetimi Rusya ile ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Moskova ile 70 yıl aradan sonra ilk kez doğrudan ticari uçuşlar başlatıldı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore’nin yeni hükümetinin uzlaşma çağrılarını geri çevirdi.
Yaptığı açıklamada, Seul’un ABD ile olan ittifakına olan “kör güveni” ve Kuzey Kore’ye yönelik düşmanlığı nedeniyle bu hükümetin de selefinden farkı olmadığını ileri sürdü.
Kim Yo Jong’un açıklamaları, Kuzey Kore’nin şu anda Rusya ile artan işbirliğine odaklandığını ve Güney Kore ya da ABD ile diplomasiye dönmeye ihtiyaç duymadığını vurguluyor.
Uzmanlara göre, Kim’in amacı Seul ile Washington arasına bir nifak tohumu ekmek olabilir.
"NE GÖRÜŞMEYE GEREK VAR, NE DE KONUŞACAK KONU"
Kim Yo Jong, devlet medyasında yayınlanan açıklamasında, “Seul’de hangi politika benimsenirse benimsensin, hangi öneri yapılırsa yapılsın, biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Ne görüşmeye gerek var, ne de konuşacak bir konu.” ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, Haziran başında göreve gelen Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un hükümetine Kuzey Kore’den gelen ilk resmi yanıt oldu. Lee, Kuzey ile kötüleşen ilişkileri düzeltme sözü vermişti.
GÜNEY KORE UZLAŞMAK İÇİN ADIM ATTI
Lee’nin hükümeti, sınır hattındaki Kuzey Kore karşıtı hoparlör yayınlarını durdurdu, propaganda broşürleri taşıyan balonların Kuzey’e gönderilmesini yasaklamaya yönelik adımlar attı ve aylar önce teknelerle güneye sürüklenen Kuzey Korelileri geri gönderdi.
Kim Yo Jong ise Lee hükümetinin bazı adımlarını “samimi çabalar” olarak nitelese de yeni yönetimin hala Kuzey ile “çatışma halinde” olduğunu savundu.
MOSKOVA-PYONGYANG UÇUŞLARI BAŞLADI
Kuzey Kore, Ukrayna’daki savaşta Rusya’yı desteklemek üzere asker ve silah göndererek Moskova ile işbirliğini artırdı. Karşılığında ekonomik ve teknolojik yardım almış olabileceği ileri sürülüyor.
Rusya, 27 Temmuz 2025 tarihinde, Moskova ile Pyongyang arasında yaklaşık 70 yıl aradan sonra ilk kez direkt ticari uçuş hattını açtı.
Rus taşıyıcı Nordwind Airlines, Sheremetyevo Havalimanı’ndan kalkışla Boeing 777‑200ER tipi uçakla yaklaşık 8 saatlik bir uçuş gerçekleştirdi. Uçakta 440 kapasitesine karşılık 400’den fazla yolcu bulunduğu belirtiliyor.
Uçuşlar ayda bir kez planlanıyor ve talebin değerlendirilmesi sonrası haftada iki kez operasyona izin verilebileceği ifade ediliyor.
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