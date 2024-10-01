Kuzey Kore'nin kapıları yeni seçilecek ABD liderine kapalı

Kuzey Kore, kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinden sonra kimin iktidara geleceği fark etmeksizin liderler arası diplomasiye geri dönmeyi reddediyor.



Pyongyang'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi Song Kim, pazartesi günü New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kim Jong-Un rejiminin asla "ulusal prestiji" üzerinden pazarlık yapmayacağını söyledi.

NÜKLEER MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLAR MI?



Kuzey Koreli diplomat, Kore Yarımadası'nda artan güvenlik tehditlerine ilişkin uyarılara rağmen ülkenin nükleer silah programına bağlılığını yineledi.



Bu açıklamalar, Trump yönetimi sırasında askıya alınan Washington ile Pyongyang arasındaki nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması şansını daha da azalttı.

"DEVLET YAPISIYLA MUHATAP OLACAĞIZ"



Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'ye sığınan üst düzey bir Kuzey Koreli diplomat, Donald Trump'ın yeniden seçilmesi halinde Pyongyang'ın ABD ile nükleer görüşmeleri yeniden başlatabileceğini ve yeni bir müzakere stratejisi üzerinde çalıştığını öne sürmüştü.



BM elçisi Song, Genel Kurul'daki konuşmasında, "ABD'de kim göreve gelirse gelsin, biz sadece ABD denen devlet yapısıyla muhatap olacağız, sıradan yönetimle değil." diye konuştu.

TRUMP İLİŞKİLERİNİ ÖVMÜŞTÜ



Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, daha önce Kim'le olan ilişkisini başkanlığının çok önemli bir başarısı olarak övmüştü.



Ayrıca bir mitingde Kim'in kendisini tekrar görevde görmek istediğini öne sürmüştü. 2019 yılında sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına geçen Trump, ülkeye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu.

