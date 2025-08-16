Kuzey Kore'nin karanlık şehri: Dışkı dolu oteller ve cinsel istismar

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un İspanya’nın Costa Blanca sahillerinden ilham alarak başlattığı Wonsan-Kalma turizm kompleksi, bugün Rus turistler ve Kuzey Kore elitleri tarafından kullanılmasına rağmen karanlık bir geçmişe sahip.



ZORLA ÇALIŞTIRMA VE AÇLIK



2017’de başlayan projede rejim, on binlerce genç öğrenciyi “gençlik şok tugayları” adı altında zorla inşaata sürdü. Resmi propaganda, 2019’da otellerin “günde bir kat” hızla yükseldiğini iddia etse de, inşaat sürekli gecikmeler yaşadı.



Kışın dondurucu soğuğunda işçiler sadece üç saat uyuyabiliyor, yetersiz yiyeceklerle hayatta kalmaya çalışıyordu. Çalışanlara ödenen maaşın “sadece iki paket sigara almaya yetecek kadar” olduğu belirtildi. Günlük yemek ise kötü kokulu yosun çorbası, tuzlu turp ve mısır lapasından ibaretti.



TACİZ VE İSTİSMAR İDDİALARI



Birleşmiş Milletler raporlarına göre kadın işçiler, şok tugay yöneticilerinin cinsel tacizine maruz kaldı. Bazı kadınların sistematik şekilde istismar edildiği iddia edildi.



Uzman Michael Madden, gençlik tugaylarının ağır inşaat işlerinde çalıştırıldığını, çoğu zaman yeterli yiyecek bulamadıklarını ve hayatta kalmak için halktan çaldıklarını aktardı.



DIŞKI DOLU OTELLER



2020’de üçüncü teslim tarihi de kaçırıldığında otellerin çoğu terk edildi. Pandemi sırasında evsizler boş binalara yerleşti ve oteller “insan dışkısı” ile doldu.



Proje müdürü ve şantiye şefinin 2019’da görevden alınmasının ardından kendilerinden bir daha haber alınamadı. Madden’e göre, bu kişiler ya ağır hapis cezalarına çarptırıldı ya da kurşuna dizildi.



TURİZMİN BEDELİ



Bugün resort, Rus turistlere ve Kuzey Koreli seçkinlere ev sahipliği yapıyor. Ancak insan hakları savunucuları, tatilcileri uyarıyor.



Committee for Human Rights in North Korea Direktörü Greg Scarlatoiu, turistlerin harcamalarının doğrudan rejimin “nükleer silahlar, balistik füzeler ve ölüm araçları” geliştirmesine aktarıldığını belirtti.



Wonsan daha önce de füze denemeleriyle bilinen bir askeri üssün bulunduğu bölgeydi. Tatilciler, lüks otellerde kalırken aslında Kim rejiminin baskıcı mekanizmasını ve silah programlarını finanse ediyor olabilir.