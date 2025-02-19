Kuzey Kore’nin kundağı motorlu obüsü vuruldu! Kim Jong Un'un "Koksan" silahları hedefte

Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracı, Luhansk bölgesinde Kuzey Kore'ye ait kundağı motorlu bir obüsü vurdu.



Açıklamayı yapan Ukrayna ordusu, savaşın başlamasından bu yana ilk kez “çok nadir” bir Kuzey Kore M-1978 Koksan obüsünün bir Ukrayna insansız hava aracı tarafından vurulduğunu ifade etti.



Moskova'nın savaşta Kuzey Kore birliklerini kullanmasının yanı sıra, Güney Kore istihbaratı ve diğer kaynaklar Kim Jong-un rejiminin Koksan kundağı motorlu topçu silahlarını tedarik ettiğini bildirdi.

Ukrayna, ABD ve Güney Kore'nin değerlendirmelerine göre Kuzey Kore, Ukrayna'da savaşan Rus güçlerini desteklemek üzere binlerce asker konuşlandırdı. Bu, Pyongyang'ın 1950'lerden bu yana bir savaşa ilk büyük katılımı oldu.

KİEV'E GÖRE 3 BİN KUZEYLİ ASKER ÖLDÜ



ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçi Yardımcısı Dorothy Camille Shea, Ocak 2025'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada 12 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya'da bulunduğunu ve Kursk sınır bölgesinde Ukrayna güçlerine karşı savaştığını söyledi.



Moskova ve Pyongyang başlangıçta konuşlanma haberlerini reddetti, ancak Ekim 2024'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'da olduğunu inkar etmedi ve bir Kuzey Koreli yetkili böyle bir hareketin yasal olacağını dile getirdi.



Kiev'e göre Ocak 2025 başına kadar Rusya'da 3 binden fazla Kuzey Kore askeri öldürüldü ya da yaralandı.



Aynı ay Ukrayna ordusu, özel harekat güçlerinin Kursk'taki savaş alanında yaklaşık üç haftadır Kuzey Kore birliklerini görmediğini ve ağır kayıplar verdikten sonra geri çekilmek zorunda kaldıklarını öne sürdüğünü söyledi.