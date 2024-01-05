Kore Yarımadası'nda gerginlik: Kuzey'den top atışı Güney'den tahliye

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yaklaşık 200 top mermisi ateşlediğini bildirdi. Seul yönetimi Yeonpyeong Adası'ndaki sivillere tahliye emri verdi.

Kore Yarımadası'nda gerginlik: Kuzey'den top atışı Güney'den tahliye
Top atışı yapan Kuzey Kore birlikleri (9 Mart 2023/ AFP)

Yonhap'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, , Güney'in batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nın kuzeyindeki Deungsan Burnu'ndan yerel saatle 09.00'dan 11.00'e kadar yaklaşık 200 top mermisi fırlattı.

Mermiler, Kuzey Kore ile fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyindeki tampon bölgeye düştü.

TAHLİYE EMRİ

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Güney Koreli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Yeonpyeong Adası'ndaki sivillere tahliye emri verildiği bildirildi.

Açıklamada, top mermilerinin fırlatılmasının askeri provokasyon olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Seul'ün Kuzey Kore'yi "düşman" ilan ettiğini belirterek iki ülkenin birleşmesinin "mümkün olmadığını" vurgulamıştı.

İki ülke arasındaki ilişkilerde "köklü değişiklik" çağrısında bulunan Kim, Güney Kore ve Kuzey Kore'nin "savaş halindeki iki düşman ülke" haline geldiğine dikkati çekmişti.

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