Kuzey Kore'nin yeni nükleer yol haritası. "Düşmanlar için ‘zihinsel işkence’ olacak"
28.01.2026 13:49
Kim Jong Un, yeni füze denemelerinin ardından Kuzey Kore’nin nükleer kapasitesini “bir sonraki aşamaya” taşıyacak planların yakında açıklanacağını söyledi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, önümüzdeki haftalarda yapılması beklenen iktidardaki İşçi Partisi kongresinde ülkenin nükleer kapasitesini güçlendirmeye yönelik “bir sonraki aşama” planlarını açıklayacağını duyurdu.
Devlet medyası KCNA’nın haberine göre Kim, son füze denemesinin düşmanları için “dayanılmaz bir zihinsel acı” kaynağı olacağını söyledi.
NÜKLEER CAYDIRICILIKTA YENİ YOL HARİTASI
Beş yıl aradan sonra yapılacak olan ve “tarihi” olarak nitelendirilen kongre öncesinde Kim, ülkenin füze üretim kapasitesinin genişletilmesi ve modernizasyonu talimatını verdi.
Salı günü gerçekleştirilen balistik füze testini bizzat izleyen Kim, kongrede Kuzey Kore’nin nükleer savaş caydırıcılığını daha da güçlendirmeye yönelik yeni yol haritasının netleşeceğini belirtti.
Kim Jong Un üst düzey yetkililer ve küçük kızıyla birlikte füze testini izledi.
FÜZE TESTİNİ KÜÇÜK KIZIYLA İZLEDİ
KCNA, Kim’in üst düzey yetkililer ve küçük kızıyla birlikte “yüksek kalibreli” çok namlulu roketatar sisteminin test atışını izlediğini aktardı. Dört füzenin ateşlendiği denemede roketlerin 358 kilometre uzaklıktaki deniz hedefini vurduğu bildirildi.
Kim, sistemin geliştirilme sürecinin sorunsuz olmadığını kabul ederken, testin ülkenin “stratejik caydırıcılık kapasitesini artırması açısından büyük önem taşıdığını” vurguladı. Devlet medyasında yayımlanan fotoğraflarda Kim’in, Ju Ae isimli kızıyla birlikte fırlatmayı izlediği görüldü.
JAPON DENİZİ YÖNÜNDE ATEŞLENDİ
Füzelerin Japon Denizi yönüne ateşlendiği, Japonya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlere göre iki füzenin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğü belirtildi.
Uzmanlara göre Pyongyang, bu hamleyle Washington’a askeri karşılık kapasitesinin yeni bir seviyeye ulaştığı mesajını vermeyi hedefliyor. Kim, geçtiğimiz ay Güney Kore’nin ABD ile nükleer denizaltı geliştirme girişimini de “karşılık verilmesi gereken bir tehdit” olarak nitelendirmişti.