Kuzey Kore'nin yeni nükleer yol haritası. "Düşmanlar için ‘zihinsel işkence’ olacak"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, önümüzdeki haftalarda yapılması beklenen iktidardaki İşçi Partisi kongresinde ülkenin nükleer kapasitesini güçlendirmeye yönelik “bir sonraki aşama” planlarını açıklayacağını duyurdu.

Devlet medyası KCNA’nın haberine göre Kim, son füze denemesinin düşmanları için “dayanılmaz bir zihinsel acı” kaynağı olacağını söyledi.

NÜKLEER CAYDIRICILIKTA YENİ YOL HARİTASI

Beş yıl aradan sonra yapılacak olan ve “tarihi” olarak nitelendirilen kongre öncesinde Kim, ülkenin füze üretim kapasitesinin genişletilmesi ve modernizasyonu talimatını verdi.

Salı günü gerçekleştirilen balistik füze testini bizzat izleyen Kim, kongrede Kuzey Kore’nin nükleer savaş caydırıcılığını daha da güçlendirmeye yönelik yeni yol haritasının netleşeceğini belirtti.