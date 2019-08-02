BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemelerinin ardından konseyin daimi üyeleri İngiltere ve Fransa ile geçici üyelerden Almanya'nın talebi üzerine kapalı oturumda toplandı.



Toplantının ardından İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce Fransa ve Almanya'nın temsilcileriyle yaptığı ortak açıklamada, Kuzey Kore'ye nükleer silahsızlanma konusunda ''somut adımlar'' atma ve ''ABD ile nükleer görüşmelere devam etme'' çağrısı yaptı.



Pierce, Kuzey Kore nükleer ve balistik füze programlarını ortadan kaldırana kadar bu ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımların ise sürdürülmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.



Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006 yılından beri ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.



Pyongyang, dün fırlattığı füzelerin yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesi olduğunu açıklamış, Güney Kore ise Kuzey'in dün ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak bir haftada ikinci kez silah denemesi yaptığını bildirmişti.



Kuzey Kore, 25 Temmuz'da da Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru "yeni taktik güdümlü silah" olduğunu duyurduğu iki kısa menzilli füze fırlatmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump geçen haziranda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de bir araya gelmiş ve iki lider nükleer görüşmelerin yeniden başlaması konusunda mutabık kalmıştı. Pyongyang'ın son füze denemelerinin ise Trump ile Kim arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.

