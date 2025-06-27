Kuzey Kore’ye deniz yoluyla pirinç ve İncil göndermeye çalışan 6 ABD’li gözaltına alındı

Güney Kore polisi, Kuzey Kore’ye deniz yoluyla bin 600 şişe pirinç, banknot halinde ABD dolarları ve İnciller göndermeye çalışan altı ABD vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.



Konu hakkında basına konuşma yetkisi olmadığı için kimliğinin paylaşılmasını istemeyen bir polis memuru, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD’li şüphelilerin şişeleri gel-gitlerin etkisiyle Kuzey Kore’ye doğru gitmesi için Gwanghwa Adası’ndan suya atmaya çalıştığını anlattı. Polis memuru, ABD’lilerin güvenlik ve afet idaresi kanununu ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturulduğunu kaydetti. İkinci bir Güney Koreli polis memuru da ABD vatandaşlarının gözaltına alındığını doğruladı.



Polis kaynakları, altı şüphelinin daha önce de Kuzey Kore’ye şişe göndermeye çalışıp çalışmadığı da dahil olmak üzere konu hakkında başka detay vermedi.



14 HAZİRAN’DA DA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI



Daha önce de aktivistlerin sınırdan plastik şişeler ya da uçan balonlarla Kuzey Kore karşıtı propaganda broşürleri göndermesi Kore Yarımadası’nda gerilime sebep olmuştu. Kuzey Kore de sınırdan gönderilen bu şişe ve balonlara karşı kendi balon kampanyasını başlatmış ve içinde çöplerin bulunduğu balonları Güney Kore’ye yollamıştı. Bu balonlardan en az ikisi geçen yıl başkent Seul’deki Devlet Başkanlığı binalarının olduğu bölgeye düşmüştü.



Güney Kore Anayasa Mahkemesi, 2020 yılında Kuzey Kore’ye broşür ve diğer nesnelerin gönderilmesini suç kapsamına alan yasayı iptal etmiş, bunun “ifade özgürlüğünü aşırı derecede kısıtladığını” ifade etmişti.



Öte yandan, haziran ayının başında göreve başlayan Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un liberal hükümeti güvenlikle ilgili yasalarla bu tür sivil eylemleri baskılamaya çalışıyor. Polis, 14 Haziran’da da Gwanghwa Adası’ndan Kuzey Kore’ye doğru balon uçurduğu iddia edilen bir aktivisti gözaltına almıştı.

