Kuzey Kore'ye gizemli uçuş: Rus savaş uçağı ne taşıyor?

Bir Rus askeri uçağı hafta sonu Kuzey Kore'nin ana havalimanına indi. Bir ay önce başka bir yabancı jet de Kuzey Kore'nin başkentine gizli bir uçuş yapmıştı.



Rus Hava Kuvvetleri tarafından işletilen Ilyushin Il-62M, cuma günü Moskova yakınlarındaki Chkalovsky Askeri Hava Üssü'nden ayrıldı ve bu yıl Kuzey Kore'ye yapılan ilk teyitli uçuşu gerçekleştirdi.



Flightradar24 kayıtlarına göre uçak, cumartesi günü Pyongyang'ın Sunan Uluslararası Havaalanı'na indi.



Uçak, Pyongyang'a gidiş-dönüş yolculuğu sırasında yerde iki saatten az kaldı; bu da hızlı bir iniş veya kalkış operasyonu olduğunu gösteriyor.



Il-62M, daha önce Kuzey Kore'yi birçok kez ziyaret etti ve son uçuşunu 7 Kasım'da gerçekleştirerek yerde bir saatten az bir süre kaldı.



Askeri analistler, Rus Hava Kuvvetleri'nin bu tür kısa molalarında uçağın büyük ihtimalle üst düzey askeri personeli taşıdığını öne sürmüştü.



Rus hükümet ve askeri uçakları, dönemin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun temmuz ayında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından 2023'te Kuzey Kore'yi ziyaret etmeye başladı.



Birçok rapor, Kuzey Kore'nin Rusya'ya mühimmat, çeşitli top sistemleri, balistik füzeler ve son zamanlarda Ukrayna'ya karşı Moskova'nın harekatına yardımcı olmak için asker sağladığını ortaya koyuyor.



Kiev istihbaratı, Rusya'nın savaş alanında kullandığı mühimmatın yaklaşık yarısının Kuzey Kore'den geldiğini tespit etti.