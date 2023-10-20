Kuzey Kore'ye yasa dışı giren ABD'li asker Travis King'e askerlikten kaçma ve çocuk istismarı görüntüleri bulundurma suçlaması

Associated Press'e (AP) konuşan ABD ordusu yetkilileri, King'in, askerlikten kaçma ve bir çocuğa ait uygunsuz görüntüler bulundurmaktan suçlandığını aktardı.



Güvenlik sebebiyle isimleri açıklanmayan yetkililer, King'in ABD ordusu tarafından gözaltında tutulduğunu ve hakkındaki iddianame tamamlandıktan sonra ABD'de hakim karşısına çıkacağını kaydetti.



King'e karşı hazırlanan iddianamede, ABD'li askerin çocuk istismarı içeren görüntüler bulundurmanın yanı sıra, daha önce de sosyal medya platformu Snapchat'ten benzer görüntüler paylaştığı öne sürüldü.



TRAVİS KİNG OLAYI

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'li bir sivilin 18 Temmuz'da "izinsiz ve isteyerek" Kuzey Kore sınırını geçtiğini açıklamıştı.

