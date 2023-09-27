Kuzey Kore'ye yasa dışı giren Amerikan askeri Travis King, ABD'li yetkililere teslim edildi

ABD'li üst düzey yetkililer, konuya ilişkin düzenledikleri çevrim içi basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Temmuzda Kuzey Kore sınırını geçerek bu ülkeye "yasa dışı" girdiği belirtilen ABD'li asker Travis King'in, İsveç hükümetinin yardımıyla Kuzey Kore'den Çin'e transfer edildiğini kaydeden yetkililer, askerin ABD'li yetkililere teslim edildiğini aktardı.



King'in, konumu bildirilmeyen bir Amerikan üssüne götürülmek üzere Çin hava sahasından ayrıldığını kaydeden yetkililer, askerin sağlığı ve moralinin iyi olduğunu söyledi.



Yetkililer, (ABD'nin Kuzey Kore ile resmi diplomatik ilişkisi olmamasından ötürü) diplomatik rolü dolayısıyla İsveç'e ve King'in güvenli bir şekilde transferine sağladığı katkı nedeniyle Çin'e teşekkürlerini iletti.



"KUZEY KORE'YE TAVİZ VERİLMEDİ"

Yetkililer, King'in Kuzey Kore-Çin sınırından Çin'e transfer edilmesinde rol oynayan Çin'in, bunun dışında bir arabuluculuk rolünün olmadığını vurguladı.



King'in iadesi kapsamında, Kuzey Kore'ye herhangi bir "taviz" verilmediğini kaydeden yetkililer, diğer yandan diplomasinin önemine işaret etti. Yetkililer, Kuzey Kore ile iletişim kanallarının açık olmasının, ilişkiler gergin olduğunda bile önemli sonuçlar verebildiği mesajını paylaştı.



Ayrıca yetkililer, King'in, ABD'ye vardığında deneyimli bir ekip tarafından fiziksel ve ruh sağlığının değerlendirileceğini, yeniden entegrasyon sürecine rehberlik edileceğini ifade etti.



King'in, ülkesine dönecek olmaktan "çok mutlu" olduğunu ve ailesiyle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyleyen yetkililer, askerle ilgili yürütülecek sonraki idari sürece ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

