Kuzey Kutbu’nda sanılandan çok daha önce ticaret yapıldığı ortaya çıktı

Danimarka’da Kopenhag Üniversitesi’nden arkeolog Tatiana Feuerborg ve ekibi, ilk olarak 2016’da Rusya’nın kutup dairesinde yer alan topraklarında keşfedilen ve 115 köpeğe ait kalıntıların bulunduğu köpek mezarlığında bir araştırma yürüttü.

Çalışmada Avrasya, Yakın Doğu ve Avrupa’dan diğer köpek türleriyle karışmış cinslerle, yaklaşık ben yıllık 49 Sibirya köpeğine ait DNA örnekleri analiz edildi.



Sibirya köpeklerinin diğer bölgelerdekilerle kasıtlı olarak birlikte yetiştirildiği ve böylece melez cinslerin daha yüksek fiyata satılmasına imkan tanındığı görüldü. Bölgedeki komşu ülkelerden köpeklerin yanında farklı ürünlerin de ithal edildiği ve Sibirya’da yaşanan bu dönüşümün geniş ölçekli bir ticaret ağının parçası olduğu ortaya çıktı.Yani Kuzey Kutbu'nda ticaret 7 bin yıl önce başladı.



Feuerborn ve ekibi tarafından yürütülen çalışmada, bu köpek kalıntılarının ve diğer buluntuların antik dönemdeki ticaret ağına dair farklı bir zaman çizelgesini ortaya çıkarabileceği düşünüldü.

Buradan hareketle, kutup dairesinde antik dönemde yaşayan köpeklerin Sibirya’dan Baykal Gölü’ne kadar geniş bir alanda yayıldıkları ortaya çıkarıldı.

TİCARETİN 2 BİN YIL ÖNCE BAŞLADIĞI DÜŞÜNÜLÜYORDU

Çalışmadan önce, bölgede bulunan cam boncuklar ve metal eşyaları içeren buluntular, izole bir biçimde yaşayan insanlar ile dış dünya arasındaki ticaretin sadece 2 bin yıl önce başladığını gösteriyordu.



Dönüm noktası niteliğindeki bu başlangıçların bazıları, Kuzeybatı Sibirya toplululuklarında diğer büyük dönüşümlerin yaşandığı dönemlerle de örtüşüyor.

Madenciliğin başlamasının, ulaşım için ren geyiklerinin 2 bin yıl önce kullanılmasının ve 800 yıl önce kır hayatının yükselişe geçmesinin bu önemli gelişmeler arasında yer aldığı belirtildi.

PRAG METROSUNDA BOYALI SALDIRI