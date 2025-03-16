Kuzey Makedonya'da gece kulübünde yangın: En az 53 kişi öldü
Kuzey Makedonya'da binden fazla kişinin bulunduğu bir gece kulübünde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre çıkan yangında en az 53 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Kurtarma çalışmalarında görevli yetkililer can kaybının artacağını tahmin ediyor.
Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde binden fazla kişinin bulunduğu bir gece kulübünde yangın çıktı.
Facianın kulüpte düzenlenen bir konser sırasında kullanılan alevli ışık ekipmanları nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. Yangın kısa sürede büyüyerek kulübün tavanına ve çatısına sıçradı.
YANGIN SIRASINDA İZDİHAM ÇIKTI
Yangında en az 53 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Hayatını kaybeden çoğu kişinin çıkan izdiham sırasında ezilerek öldüğü tahmin ediliyor.
YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Savcılıktan yapılan açıklamada, can kaybının artacağı vurgulanarak, “Yangında ölen ve yaralananların sayısı belirlenmeye çalışılıyor” denildi.
İçişleri Bakanlığı, etkinliğin organizasyonuyla herhangi bir bağlantısı olan tüm kişileri gözaltına aldı.
YANGININ AYRINTILARI NTV YAYININDA
Üsküp'te bulunan gazeteci Eran Hasip, NTV yayınına katılarak faciaya ilişkin son ayrıntıları anlattı. Hasip şunları söyledi:
"Yayına bağlanmadan önce en son aldığım bilgi 53 kişi öldü, yüzlerce yaralı. Bu sayıların artacağı yönünde bilgiler ulaşıyor. 1500 kişinin katıldığı bir konserde yangın çıktı. İddialara göre yangın, sahne önünde şarkı söylendiği anda kullanılan meşalelerden çıktı. Meşaleler bir anda yangına neden oluyor, çatının yanması sonucu izdiham oluşuyor. Ve 1500 kişi mekandan çıkmaya çalışırken birbirini eziyor. Tabi ki zehirlenenler de var ama dediğim gibi; şu andaki bilgiler 53 ölü olduğu yönünde ve yüzden fazla yaralı olduğu söyleniyor. Makedonya'nın en ünlü gruplarından bir tanesinin konseriydi. Makedonya'nın her yerinden konsere katılım oldu. Şu an Makedonlar çocuklarını arıyorlar, bazı bilgilere göre 18 yaşın altında kişiler de olduğu söyleniyor. Ölü sayısının artması bekleniyor."
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