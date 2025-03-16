Kuzey Makedonya'da gece kulübünde yangın: En az 53 kişi öldü

YANGININ AYRINTILARI NTV YAYININDA

Üsküp'te bulunan gazeteci Eran Hasip, NTV yayınına katılarak faciaya ilişkin son ayrıntıları anlattı. Hasip şunları söyledi:



"Yayına bağlanmadan önce en son aldığım bilgi 53 kişi öldü, yüzlerce yaralı. Bu sayıların artacağı yönünde bilgiler ulaşıyor. 1500 kişinin katıldığı bir konserde yangın çıktı. İddialara göre yangın, sahne önünde şarkı söylendiği anda kullanılan meşalelerden çıktı. Meşaleler bir anda yangına neden oluyor, çatının yanması sonucu izdiham oluşuyor. Ve 1500 kişi mekandan çıkmaya çalışırken birbirini eziyor. Tabi ki zehirlenenler de var ama dediğim gibi; şu andaki bilgiler 53 ölü olduğu yönünde ve yüzden fazla yaralı olduğu söyleniyor. Makedonya'nın en ünlü gruplarından bir tanesinin konseriydi. Makedonya'nın her yerinden konsere katılım oldu. Şu an Makedonlar çocuklarını arıyorlar, bazı bilgilere göre 18 yaşın altında kişiler de olduğu söyleniyor. Ölü sayısının artması bekleniyor."

