Kuzey Makedonya'daki facia sonrası belediye başkanı istifa etti: "Onlar bizim çocuklarımızdı"

Kuzey Makedonya'nın yakın tarihindeki en büyük trajedi olan gece kulübü yangını istifa getirdi.

59 kişinin yaşamını yitirdiği facianın meydana geldiği Koçani kentinin Belediye Başkanı Ljupco Papazov istifa etti.



Papazov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Ülkemiz ve benim için bu en zor anlarda, Koçani Belediye Başkanlığı görevinden geri dönülmez bir şekilde istifa ettiğimi duyurmak istiyorum. Bu çok büyük bir kayıp. Hissettiğimiz acıyı tarif edebilecek bir kelime yok. O çocuklar bizim çocuklarımızdı. Çoğunu tanıyordum, ailelerini tanıyordum ve bazıları aile dostlarımızdı" ifadelerini kullandı.



7 GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ



Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bulunan gece kulübünde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te piroteknik madde yangına sebep olmuştu.



Yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 22'si ağır 155 kişi yaralanmıştı. Yaralıların 9'u tedavi için Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçaklarla dün akşam İstanbul ve Ankara'ya nakledilmişti.



Kuzey Makedonya hükümeti olay sonrası ülkede 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.

