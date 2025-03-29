Kuzey Makedonya'daki gece kulübü yangınında ölenler için Üsküp'te eylem

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani'de 59 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını nedeniyle başkent Üsküp'te bir kez daha gösteri yapıldı.



"Sıradaki kim?" adlı oluşumun çağrısıyla Üsküp'teki Meclis binası önünde bir araya gelen göstericiler, 59 kişinin hayatını kaybettiği, 170'ten fazla kişinin yaralandığı gece kulübünde çıkan yangının sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.



Meclisin bu konuda eylemsiz kaldığını ve bu duruma öfkeli olduklarını belirten göstericiler, "Sırada sistem var" yazılı pankart açtı.



Göstericilerden Borjan Eftimov, "2012'den bugüne aktif olan gece kulübünün faaliyetlerine ilişkin belgelerin şeffaf ve eksiksiz şekilde yayınlanmasını talep ediyoruz." dedi.



Söz konusu gece kulübünün ruhsatı konusunda şeffaflık talep ettiklerini belirten diğer gösterici İgor Antov ise "Ülkedeki tüm denetimlerin şeffaf şekilde yürütülmesini sağlayacak, böylece tüm vatandaşların hangi tesis ve yapının denetime tabi olduğunu, hangisinin olmadığını görebileceği kamu hizmeti oluşturulmasını öneriyoruz." şeklinde konuştu.



Bu arada, gece kulübü yangını nedeniyle 18 Mart ve 25 Mart'ta da gösteri düzenlenmişti.



NE OLMUŞTU?



Başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bulunan gece kulübünde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te piroteknik madde yangına sebep olmuştu.



Yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 170'ten fazla kişi yaralanmıştı. Yaralıların 12'si tedavi için Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçaklarla İstanbul ve Ankara'ya nakledilmişti.



Olay sonrası yapılan araştırmalarda söz konusu gece kulübünün ruhsatsız olduğu belirtilmiş, aralarında eski Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi'nin de olduğu en az 34 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.



Kuzey Makedonya hükümeti, olayın ardından ülkede 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.



Öte yandan, olayın yaşandığı Koçani'de Belediye Başkanı Ljupco Papazov istifa etmişti.