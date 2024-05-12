Kuzey Makedonya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı görevi devraldı

Kuzey Makedonya’da seçimin ikinci turunu kazanan Gordana Siljanovska Davkova, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak görevine başladı.

Siljanovska Davkova için Kuzey Makedonya Meclisinde yemin töreninin düzenlendiği özel oturum yapıldı.



Oturuma, yargı ve yürütmeden üst düzey temsilciler, dini liderler ve Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy da dahil olmak üzere yabancı ülkelerin büyükelçileri katıldı.



Oturumda yaptığı konuşmada, Siljanovska Davkova, Makedonya Cumhurbaşkanı görevini bilinçli ve sorumlu şekilde yerine getireceğini belirterek, "Anayasaya ve yasalara saygı göstereceğim ve Makedonya'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruyacağım" dedi.