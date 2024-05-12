Kuzey Makedonya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı görevi devraldı

Kuzey Makedonya’da 8 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu kazananı Gordana Siljanovska Davkova, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak görevine başladı.

Kuzey Makedonya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı görevi devraldı

Kuzey ’da seçimin ikinci turunu kazanan Gordana Siljanovska Davkova, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak görevine başladı.

Siljanovska Davkova için Kuzey Meclisinde yemin töreninin düzenlendiği özel oturum yapıldı.

Oturuma, yargı ve yürütmeden üst düzey temsilciler, dini liderler ve Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy da dahil olmak üzere yabancı ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Oturumda yaptığı konuşmada, Siljanovska Davkova, Makedonya Cumhurbaşkanı görevini bilinçli ve sorumlu şekilde yerine getireceğini belirterek, "Anayasaya ve yasalara saygı göstereceğim ve Makedonya'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruyacağım" dedi.

Kuzey Makedonya’da muhalefetin zaferi: Ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olacak

Kuzey Makedonya’da muhalefetin zaferi: Ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olacak

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KADINLARA İLHAM VERMEYİ AMAÇLIYOR

Siljanovska Davkova, hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin cumhurbaşkanı olacağını vurgulayarak, ataerkilliğin hala mevcut olduğunu kaydettiği Balkanlar'daki ve ülkesindeki kadınlara ilham vermeyi amaçladığını söyledi.

Yeni cumhurbaşkanının, ülkenin anayasal ismi olan "Kuzey "yı kullanmaması dikkat çekti.

Yunanistan’ın Üsküp Büyükelçisi Sophia Philippidou konuşmanın devam ettiği esnada oturumun düzenlendiği Genel Kurul Salonu'nu terk etti.

Kuzey Makedonya’da cumhurbaşkanlığı seçimi

Kuzey Makedonya’da cumhurbaşkanlığı seçimi

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OYLARIN YÜZDE 64,14'ÜNÜ ALDI

Kuzey ’da 8 Mayıs’ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu düzenlenmişti.

İç Makedon Devrimci Örgütü- Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki ittifakın desteklediği Gordana Siljanovska Davkova, oyların yüzde 64,14'ünü alırken, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) öncülüğündeki ittifakın desteklediği eski Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ise oyların yüzde 29,25'ini almıştı.

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