Kuzey ülkeleri harekete geçti: "7 gün yetecek kadar yiyecek depolayın"

Norveç'te yerel yetkililer yönettikleri belediyeleri savaşa hazırlıyor.



Bu hazırlık kapsamında Soğuk Savaş döneminden kalma sığınaklar temizlendi, yeni bir uydu iletişim sistemi kuruldu ve çatışma durumunda Batılı güçlerin konuşlandırılmasına yardımcı olmak için orduyla birlikte planlar yapılmaya başlandı.



İskandinav ülkelerinde hükümetler savunma harcamalarını artırıyor, güvenliği yeniden değerlendiriyor ve tam kapsamlı savunma kavramını zorluyor.

TAM KAPSAMLI SAVUNMA NEDİR?



Tam kapsamlı savunma, toplumun tamamını askeri ve askeri olmayan tehditlere karşı savunmak için harekete geçiren bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.



Batılı yetkililer Rusya'yı sabotaj, kundaklama ve siber saldırı kampanyasının arkasında olmakla suçluyor. Avrupa'nın ABD'ye ortak olarak güvenip güvenemeyeceği konusunda da kıta genelinde endişeler var.



NORVEÇ İLK KEZ HAREKETE GEÇTİ



Norveç hükümeti, ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi güvenlik durumuyla karşı karşıya olduğunu belirterek, Mayıs ayında ilk ulusal güvenlik stratejisini yayınladı.



Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da yaşananlar herkes için bir uyarı niteliğinde olmalı ve başımıza böyle bir şeyin gelmesini önlemek için savunmamızı güçlendirmeliyiz." dedi.



"7 GÜN YETECEK KADAR YEMEK"



Norveç ve bazı İskandinav ülkeleri vatandaşlarına yedi gün yetecek kadar yiyecek ve su bulundurmalarını söylüyor.



Norveç'te yayınlanan el kitabı, "Elektrik uzun süre kesilirse siz ve aileniz nasıl idare edersiniz? Su kaynağı arızalanırsa ne yaparsınız?" sorularını içeriyor.



İSKANDİNAV ÜLKELERİ ALARM DURUMUNDA



Norveç, 1998 yılında sonlandırdığı bomba sığınakları uygulamasını ocak ayında yeniden yürülüğe koydu. Hükümet, yeni binalarda sığınak inşa etmeye başlayacağını duyurdu.



İsveç hükümeti ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden kısa bir süre sonra, 2022'de ilk sivil savunma bakanını atadı.



16 ila 70 yaş arasındaki sakinlerin, savaş durumunda veya savaş tehdidinde, ya orduda görev almaları ya da kurtarma, itfaiyecilik, sağlık hizmeti veya diğer hizmetleri sağlamaya yardımcı olmaları gerekiyor.



Finlandiya'nın sivil savunma sığınakları ise türünün en güçlü örneklerinden biri ve Fin nüfusunun yaklaşık yüzde 86'sına yetecek şekilde tasarlandı.