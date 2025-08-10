Kuzey ve Baltık ülkelerinden Trump-Putin zirvesi öncesinde Ukrayna çıkışı

Kuzey Avrupa ve Baltık ülkeleri, ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin arasındaki görüşme öncesinde, Ukrayna'ya "destek tazeledikleri" bir açıklama yayınladı.

Foto: Temsili

Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç ve İsveç liderleri, yayımladıkları ortak açıklamada ’ya desteklerini yineleyerek, barışın ancak ’ya “yasadışı savaşı” durdurması için sürekli baskı uygulanarak sağlanabileceğini vurguladı.

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR SÜRECEK

Açıklamada, “Uluslararası sınırlar güç kullanılarak değiştirilemez” ilkesi hatırlatıldı ve Rusya’ya yönelik yaptırımların sürdürüleceği belirtildi.

Açıklama, Başkanı Donald Trump’ın 15 Ağustos’ta Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik görüşeceğini duyurmasının ardından geldi.

Beyaz Saray ise, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin de davet edilebileceğini ancak şimdilik sadece ikili bir görüşme planlandığını açıkladı.

