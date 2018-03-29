Kuzey ve Güney Kore zirvesinin tarihi belli oldu
NTV HaberDünya
Kuzey ve Güney Kore arasında yapılacak olan zirvenin tarihi belli oldu. İki ülke 27 Nisan'daki zirvede bir araya gelecek.
27 Nisan'daki zirveyle ilgili açıklamayı Kuzey Koreli yetkililerle üst düzey görüşmeler gerçekleştiren Güney Koreli diplomatlar yaptı.
27 Nisan'da gerçekleşecek zirvenin daha önce Kuzey-Güney sınırında yer alan "Panmunjom" köyünde gerçekleşmesi kararlaştırılımıştı.
Zirve, 2000 yılından bu yana iki ülkenin liderlerini bir araya getiren üçüncü buluşma olacak.
Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki son zirve 2007 yılında Roh Moo-Hyun'un iktidarı döneminde yapılmıştı.