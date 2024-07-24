Kuzey'den gelen çöp balonu Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'ne indi

Kuzey Kore'nin gönderdiği çöp taşıyan balonlardan birisi Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi yerleşkesine indi. Balonda yapılan incelemede kimyasal, biyolojik veya radyolojik maddeye rastlanmadı.

Kuzey'den gelen çöp balonu Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'ne indi
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ile arasında "balon" gerilimi sürüyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin bir kez daha Güney Kore'nin sınır bölgelerine çöp dolu balonlar gönderdiği bildirildi.

Balonların başkent Seul yakınlarındaki Gyeonggi eyaleti semalarında görüldüğü ifade edilirken, halka balonlara dokunmama ve güvenlik güçlerine ihbarda bulunma çağrısı yapıldı.

BİR BALON BAŞKANLIK OFİSİ YERLEŞKESİNE İNDİ

Güney Kore Başkanlık Güvenlik Servisi’nden (PSS) yapılan açıklamada ise çöp taşıyan bir balonun Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi yerleşkesine indiği aktarıldı.

Balon tarafından taşınan atık maddelerin güvenlik nedeniyle incelendiği belirtilen açıklamada, "Kimyasal, biyolojik ve radyolojik müdahale ekipleri tarafından yapılan incelemede atıkların tehlike ya da kirlilik arz etmediği tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

3 BİNİ AŞKIN BALON GÖNDERDİ

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin gönderdiği propaganda broşürü taşıyan balonlara misilleme olarak Mayıs sonundan bu yana 3 binden fazla çöp dolu balonu Güney Kore’nin sınır bölgelerine göndermişti.

Son olarak geçtiğimiz Pazar günü Kuzey Kore'ye ait çöp taşıyan 500 balonun Güney Kore semalarında görüldüğü açıklanmıştı.

Güney Kore yönetimi ise Kuzey Kore'ni balonlu eylemlerine tepki olarak sınır bölgesine dev hoparlörler kurmuş ve Kuzey Kore’ye doğru propaganda yayını yapmaya başlamıştı.

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