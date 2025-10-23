Kuzey’e karşı dev güç: Güney Kore’de “Canavar Füze” için geri sayım

Güney Kore, yerli medyada “canavar füze” olarak anılan en büyük balistik füzesini yıl sonuna kadar konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Bu adım, nükleer silahlı Kuzey Kore ile artan gerilimlerin ortasında ülkenin konvansiyonel cephaneliğinde büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Yonhap ajansına yaptığı açıklamada, Kuzey’in tehdidine karşı bir “korku dengesi” kurmak için Hyunmoo-5 füzelerinden “önemli sayıda” üretmeleri gerektiğini belirtti. Ahn ayrıca, bundan da güçlü yeni nesil bir füze geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

"CANAVAR FÜZE" HYUNMOO-5 NEDİR?

Yaklaşık 36 ton ağırlığındaki Hyunmoo-5, sekiz tonluk “sığınak delici” bir savaş başlığı taşıyabiliyor. Bu özelliğiyle, olası bir çatışmada Kuzey Kore liderliğinin saklanabileceği derin yeraltı sığınaklarını hedef alabilecek kapasiteye sahip.

Yaklaşık 16 metre uzunluğundaki füze, mobil platformlardan fırlatılabiliyor ve yük durumuna göre 600 kilometreden 5 bin kilometreye kadar menzile ulaşabiliyor.

Savunma Bakanlığı, füzenin tam teknik detaylarının ve teslimat takviminin “ulusal güvenlik gerekçesiyle” açıklanamayacağını bildirdi.



CANAVAR FÜZE NEDEN GELİŞTİRİLDİ?

Füze fikri, 2010’da Kuzey Kore’nin düzenlediği iki ölümcül saldırı sonrasında gündeme geldi. Bu saldırılardan biri Cheonan savaş gemisinin batırılması ve bir diğeri de Yeonpyeong Adası’nın bombalanması. Bu saldırılarda 50 Güney Koreli yaşamını yitirmişti.

Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na taraf olan Güney Kore, nükleer silaha sahip değil ve ABD’nin “nükleer şemsiyesi”ne güveniyor.

Ancak füzenin geliştirilmesi, ABD’nin 2017’ye kadar uyguladığı savaş başlığı ağırlığı kısıtlamaları nedeniyle ertelenmişti. Bu sınırlamaları, Donald Trump yönetimi Kuzey Kore’nin hidrojen bombası denemesinin ardından kaldırmıştı.

KUZEY KORE İLE İLİŞKİLER NE OLACAK?

Hyunmoo-5’in konuşlandırılması, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung döneminde artan gerginliğin ortasında gerçekleşiyor.

Pyongyang yönetimi, Lee’nin barış çağrılarını yanıtsız bırakırken Seul, “öz savunma kapasitesi”ni güçlendirmeyi dış politikanın merkezine koydu.

Lee, yabancı desteğe aşırı güvenenlerin “itaatkar bir zihniyete” sahip olduğunu söyleyerek ülkenin kendi güvenliğini sağlama kapasitesini öne çıkarıyor. ABD ile ittifak devam etse de Güney Kore, savunma alanında giderek daha bağımsız bir rota izliyor.

DÜNYANIN BEŞİNCİ BÜYÜK SAVUNMA GÜCÜ

Ülke, yıllık savunma harcamasıyla Kuzey Kore’nin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık 1,4 katına ulaşıyor ve küresel askeri güç sıralamasında beşinci sırada yer alıyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Güney Kore’nin silah ihracatı da rekor seviyelere çıktı.

Ancak Hyunmoo-5’in Kuzey Kore’nin provokasyonlarını caydırıp caydırmayacağı, yoksa bölgesel gerilimi daha da mı artıracağı belirsiz.