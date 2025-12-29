La Case Papel gerçek oldu. Almanya'da banka kasası soyuldu

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde filmleri aratmayan bir soygun gerçekleşti. Şehirde bulunan tasarruf bankası Noel tatili sırasında soyuldu. Polisin aktardığı bilgilere göre hırsızlar, önce Buer semtindeki bir otoparkın alt katındaki tüneli kullanarak tasarruf bankasının bodrum katına kadar ulaştı, daha sonra ise matkapla duvarı delerek kasaların olduğu bölüme geldi. Kişisel eşyaların ve birikimlerin de saklandığı kasaları açan hırsızlar, çaldıkları paralarla kaçtı.

Profesyonel oldukları belirlenen hırsızların, bankanın kasasına ulaşmak için duvarı deldikleri sırada ortaya çıkan ısı ve tozun yangın alarmını tetikleyebileceğini düşünerek su püskürttükleri öğrenildi.

Gelsenkirchen polisi Alman medyasına yaptığı açıklamada, hırsızların teknik bilgilere sahip olduklarını varsaydıklarını, kullanılan matkap ucunun bir nalburdan alınabilecek türden olmadığını, hırsızlığın Noel tatiline denk getirilmesinin de planlı bir soyguna işaret ettiğini belirtti.

Çalınan pararının miktarı henüz açıklanmamışken hırsızların ne kadar süre bankada durdukları belirsizliğini koruyor. Polis olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.