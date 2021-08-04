La Liga’nın yüzde 10’u satıldı: Hedef İngiltere Premier Ligi geçmek

İspanya birinci futbol ligi La Liga, işlerinin çoğunu barındıran ve yeni kurulan bir şirketin yüzde 10'unu özel sermaye şirketi CVC Capital Partners'a 2,7 milyar euroya (3,2 milyar dolar) satmayı prensipte kabul ettiğini açıkladı.

Lig yönetiminden yapılan açıklamada, anlaşmanın Real Madrid ve Barcelona gibi dünyanın en değerli kulüplerine ev sahipliği yapan La Liga’nın değerinin yaklaşık 24,2 milyar euro olduğu belirtilirken, anlaşmanın onaylanması durumunda corona virüs nedeniyle gelir kaybı yaşayan kulüplerin ekonomilerini bir nebze dengeleyecekleri aktarıldı.

Satış için prensip anlaşmasına varılırken, tamamlanması için La Liga yönetim kurulu ve kulüplerin onay vermesi gerekiyor.

ANLAŞMA ŞARTLARI NELER?

Lig yönetimi, toplanan fonların yaklaşık yüzde 90'ının doğrudan, bu parayı ligle anlaşılan yatırım programlarını finanse etmek için kullanması gereken kulüplere aktarılacağını söyledi.

La Liga, ligin sportif sorumluluklarının yönetimi ve görsel-işitsel haklar işinin işlemin kapsamı dışında kalacağını söyledi.

Lig yönetiminden gelen açıklamada, “Bu anlaşma, eğlence dünyasının geçirdiği dönüşüme öncülük etmeyi ve kulüpler için tüm büyüme fırsatlarını en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor” ifadeleri yer aldı.

HEDEF İNGİLTERE PREMİER LİGİ’Nİ GEÇMEK

La Liga'ya yakın bir kaynak ise, yatırımın artması sonucu artan gelirle İspanyol ligi La Liga’nın önümüzdeki altı ila yedi yıl içinde İngiltere Premier Ligi yakalamayı veya geçmeyi umduğunu söyledi.

Anlaşma şartlarına göre, La Liga’nın CVC'nin yüzde 10 hisse alacağı sponsorluk anlaşmaları gibi ticari unsurlarını barındırmak için yeni bir şirket kuracağı bildirildi.