La Nina beklenenden erken bitti: Sırada ne var?

La Nina, beklenenden çok daha geç başlayarak ancak Aralık 2024’te etkisini göstermeye başladı ve Ocak ayında resmen ilan edildi. Ancak geç başlaması nedeniyle yeterince güçlenemedi ve Mart 2025 itibarıyla tropikal Pasifik yeniden ısındı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) göre şu an El Nino-Güney Salınımı (ENSO) döngüsünde "nötr" durumdayız; yani aktif bir El Nino veya La Nina olayı bulunmuyor.

LA NINA'YA RAĞMEN SICAKLIK REKORU KIRILDI

La Nina genellikle Kuzey Amerika’nın kuzeyine soğuk ve yağışlı, güneyine ise sıcak ve kuru kışlar getirir. Aynı zamanda küresel sıcaklıkları da düşürmesi beklenir. Ancak küresel ısınma nedeniyle 2025 yılı, La Nina’ya rağmen sıcaklık rekorlarının kırılmaya devam ettiği bir yıl oldu.



La Nina, deniz yüzeyi sıcaklıklarının uzun vadeli ortalamanın yaklaşık 0.5°C altına düştüğünde başlar. Bu durum Aralık 2024’te gerçekleşmişti, ancak Mart 2025’te deniz sıcaklıkları tekrar ortalama seviyeye geldi ve La Niña koşulları sona erdi.



Araştırmacılar, La Nina’nın neden bu kadar geç başladığından emin değil, fakat 2024 boyunca okyanusların ortalamadan daha sıcak olması bu durumu etkilemiş olabilir.



NOAA'ya göre tropikal Pasifik’in yaz boyunca ve büyük olasılıkla sonbaharda da nötr kalması bekleniyor. Ancak bu, hava durumunun “ortalama” ya da “öngörülebilir” olacağı anlamına gelmiyor. El Nino veya La Niña etkisinin olmadığı dönemlerde hava koşulları daha belirsiz hale gelebiliyor.

LA NINA NEDİR?

La Nina, gezegen genelinde aşırı hava olaylarına neden olabilen doğal bir iklim döngüsü olayı. Etkileri bölgeden bölgeye değişse de La Nina dönemi boyunca kış sıcaklıkları Güney'de normalden daha yüksek, Kuzey'de ise normalden daha soğuk seyrediyor.



Dünya son yılların en sıcak yaz mevsimlerini geçirirken, aşırı sıcaklıkların arkasındaki bir faktör olarak El Nino'dan sıklıkla bahsedildi.



Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bölgelerindeki yüzey sularının normalden daha sıcak olmasına sebebiyet veren El Nino, okyanus yüzeyini ısıtarak bazı bölgelerde kuraklık ve yangınları, bazı bölgelerde ise yağış ve aşırı hava olaylarını tetikliyor.



El Nino ve La Nina, küresel hava durumlarını etkileyen iki karşıt iklim olayı. Ancak her ikisi de El Nino-Güney Salınımı (ENSO) adı verilen iklim döngüsünün bir parçası. ENSO, tropikal Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşen deniz yüzeyi sıcaklığı değişikliklerine bağlı bir iklim döngüsü.



Öte yandan La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bölgelerindeki yüzey sularının normalden daha soğuk olması durumunu ifade ediyor.