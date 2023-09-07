Laboratuvarda insan embriyosu geliştirildi

Sperm ve yumurta kullanılmadan 14 günlük embriyo örneği geliştirildi. Weizmann Enstitüsü tarafından yapılan araştırma Nature dergisinde yayınlandı.
Bilim insanları embriyonun gelişiminde kök hücre kullandı. Embriyo örneği, laboratuvarda hamilelik testini pozitif gösteren hormonları bile salgıladı. Ayrıca, erken embriyoda ortaya çıkan tüm önemli yapıları taklit eden ilk "tam" embriyo modeli olarak tanımlanıyor.
Embriyo modellerinin amacı, insan yaşamının erken dönemlerini anlamanın etik bir yolunu bulmak.
Bu çalışmayla uzmanlar, organların oluşumunun ilk aşamalarını gözlemlemeyi ve genetik hastalıkların nedenini anlamayı hedefliyor.
Weizmann Bilim Enstitüsü'nden Profesör Jacob Hanna, "Bu bir kara kutu ve klişe değil, bilgimiz çok sınırlı" diyor.
Araştırmacılar, bu embriyo modellerinin hamilelikle sonuçlanmasının etik dışı, yasadışı ve aslında imkansız olacağını vurguluyor.
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