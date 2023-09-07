Laboratuvarda insan embriyosu geliştirildi

Embriyo modellerinin amacı, insan yaşamının erken dönemlerini anlamanın etik bir yolunu bulmak.



Bu çalışmayla uzmanlar, organların oluşumunun ilk aşamalarını gözlemlemeyi ve genetik hastalıkların nedenini anlamayı hedefliyor.



Weizmann Bilim Enstitüsü'nden Profesör Jacob Hanna, "Bu bir kara kutu ve klişe değil, bilgimiz çok sınırlı" diyor.



Araştırmacılar, bu embriyo modellerinin hamilelikle sonuçlanmasının etik dışı, yasadışı ve aslında imkansız olacağını vurguluyor.