Labubu çılgınlığı: Oyuncak çetesi çökertildi, 1,7 milyon dolarlık bebeğe el kondu

Çin’in Şanghay kentinde polis, dünyayı kasıp kavuran ünlü Labubu oyuncaklarının sahtesini üretip satan bir çeteyi ortaya çıkardı.



Devlet medyasına göre, operasyonda sekiz kişi gözaltına alındı ve yaklaşık 1,7 milyon dolar değerinde 5 bin sahte oyuncak ele geçirildi.



Labubu karakterleri, Pekin merkezli Pop Mart adlı oyuncak şirketi tarafından üretiliyor ve dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip.



Rihanna ve Dua Lipa gibi ünlülerin çantalarında da görülen bu tüylü ve dişli figürler, genellikle 40 dolar civarında satılıyor ve sınırlı sayıda piyasaya sürülüyor. Bu da dünya çapında mağazalarda uzun kuyruklara ve yoğun taleplere yol açıyor.

LAFUFU TEHLİKESİNE DİKKAT

Öte yandan, sosyal medya kullanıcılarının "Lafufu" adını verdiği çok sayıda sahte ürün de özellikle çevrimiçi platformlarda yayılmaya başladı. Çoğu yine Çin'de üretilen bu kopyalar, Pop Mart'ın marka değerine de zarar veriyor.



Şanghay'daki operasyon, bir müşterinin internetten satın aldığı bir Labubu’nun sahte olduğunu fark edip Pop Mart'a bildirmesiyle başladı.



Şirketin durumu polise ihbar etmesi üzerine başlatılan soruşturmada, ilk olarak çeşitli elektronik ürünler (vantilatör, hoparlör, oyun konsolu vb.) satan bir çevrimiçi mağazanın aynı zamanda sahte oyuncak satışının merkezinde olduğu ortaya çıktı.



Polis, bir depoya düzenlediği baskında sahte Pop Mart etiketleri ve sahte güvenlik bandrolleriyle birlikte 5 bin oyuncağa el koydu ve sekiz kişiyi gözaltına aldı.

LABUBU HIRSIZLIKLARI

Söz konusu olay, Labubu oyuncaklarının suç haberlerine ilk konu oluşu değil. Geçen yıl Singapur’da bir ailenin otomat makinelerinden Labubu çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Haziran ayında ise ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir mağazaya giren hırsızlar, elektronik cihazların yanı sıra birkaç Labubu oyuncağını da çalmıştı.



Pop Mart yetkilileri, sahtecilikle mücadele için çalışmalarını sürdüreceklerini ve müşterilerin yalnızca resmi satış kanallarını tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor.

LABUBU FIRTINASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Labubu karakteri, Hong Kong doğumlu sanatçı Kasing Lung tarafından 2015 yılında yazdığı "The Monsters" (Canavarlar) adlı kitap dizisinde yaratıldı. Karakter tasarımı, Kuzey Avrupa mitolojisinden esinlenmiş, küçük boynuzlu, sivri dişli ve sevimli "kötü" görüntüsüyle dikkat çekiyor



2019'da Pop Mart adlı Çin merkezli oyuncak firması bu karakterle lisans anlaşması yaptı ve Labubu’yu "blind box" (kör kutu) formatında piyasaya sürdü.



Oyuncağın popülaritesinin hızla artmasını sağlayan bu "kör kutu" stratejisinde müşteriler, içinde hangi türde Labubu bebeğinin yer aldığını bilmedikleri kapalı kutular satın alıyor. Kutudan çıkan bebeklere bazen "şans bebeği" gibi anlamlar, bazen de "cadı" veya "canavar" gibi karakterler yükleniyor.

NASIL GLOBALLEŞTİ?

Labubu'nun globalleşmesindeki ilk kırılma noktası, K-Pop grubu Blackpink’ten Lisa’nın 2024’te çantasında Labubu taşıdığını göstermesiydi. Bu paylaşımlar internet üzerinde viral hale gelince ülke dışına hızla yayıldı.



Daha sonra Rihanna, Kim Kardashian, Dua Lipa gibi ünlüler de çantalarında Labubu ile görüntülendi. Bu sayede sosyal medya ve TikTok trendleriyle dünya çapında bir çılgınlığa dönüştü.



Pop Mart’ın 2024 verilerine göre “The Monsters” (Labubu ve arkadaşları) koleksiyonu ilk yarıda 870 milyon dolar satış geliri sağladı. 2025 itibarıyla şirketin kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 350 artarken, gelirleri yaklaşık yüzde 200’e kadar yükseldi. Şirketin piyasa değeri de 40 milyar dolar sınırına ulaştı.