Labubu çılgınlığı rekor kâr getirdi: Mini versiyonu da çıkıyor

Çinli koleksiyon oyuncak devi Pop Mart CEO’su Wang Ning, 2025 için belirlenen 20 milyar yuan (2,78 milyar dolar) gelir hedefinde olduklarını, bu yıl ise 30 milyar yuana (4,18 milyar dolar) ulaşmanın “oldukça kolay” göründüğünü söyledi.



Şirketin en popüler ürünü, dünya genelinde moda olan Labubu bebekleri oldu. Yalnızca yılın ilk yarısında “The Monsters” serisi 4,81 milyar yuan (yaklaşık 670 milyon dolar) gelir getirdi ve toplam cironun üçte birinden fazlasını oluşturdu. Rihanna ve David Beckham gibi ünlülerin de tercih ettiği Labubu dünya çapında tükeniyor.

Bu hafta ise telefonlara takılabilen mini Labubu versiyonu piyasaya sürülecek. Bu haber şirketin borsa değerine değer kattı.



Hong Kong borsasında en çok işlem gören hisse olan Pop Mart, çarşamba günü yüzde 12,5 değer kazanarak 2020’deki halka arzından bu yana en yüksek kapanışını yaptı. Yıl başından bu yana şirket hisseleri yüzde 230’dan fazla yükseldi; Pop Mart’ın piyasa değeri 50 milyar doları aşarak Barbie’nin üreticisi Mattel ve Hello Kitty’nin sahibi Sanrio’yu geride bıraktı.

YENİ PAZARLARA AÇILMAYI PLANIYOR

Şirket, Orta Doğu, Orta Avrupa ve Latin Amerika gibi yeni pazarlara açılmayı planlıyor. ABD’de 40 mağazası bulunan Pop Mart, yıl sonuna kadar 10 yeni mağaza açacak ve önümüzdeki iki yılda “hızlı genişleme” sürecine girecek.



Uzmanlar, mevcut serilerin yeniden stoklanması ve yeni oyuncakların piyasaya sürülmesinin yılın ikinci yarısında büyümeyi destekleyeceğini öngörüyor. Ancak bazı analistler, hisse değerinin uzun vadeli risklere rağmen aşırı yüksek olduğu görüşünde.



Şirketin uzun vadeli hedefleri arasında Pop Mart karakterlerini animasyon filmleri ve tema parklarında görmek bulunuyor ancak bu projelerin kısa vadede büyük gelir getirmesi beklenmiyor.