Lafarge'ın DAEŞ'e destek soruşturması 7 Kasım'da netleşecek

Şirkete Haziran 2018'de "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması yöneltilmiş ancak Fransız yargısı bu suçlamalara ilişkin soruşturmayı Kasım 2019'da düşürmüştü.



Davaya müdahil olan sivil taraflar, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesini Yargıtay'a taşımıştı.



Fransız Yargıtay'ının, Eylül 2021'de Lafarge'a DAEŞ'li teröristleri finanse etmesi nedeniyle "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan karara vararak dosyayı Temyiz Mahkemesine göndermişti.



Paris Temyiz Mahkemesi Mayıs 2022'de Lafarge'a yönelik "insanlığa karşı suça ortak olduğu" yönündeki soruşturmanın devamına karar vermişti.



Lafarge, Temyiz Mahkemesinin bu kararına itiraz ederek, Yargıtay'a başvurmuş, Yargıtay ise itiraza ilişkin oturumun 19 Eylül'de görüleceğini açıklamıştı.



DAEŞ'E ÇİMENTO



Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı, terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti.



DAEŞ ise Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.



Lafarge, DAEŞ'i finanse ettiği suçlamalarının ardından İsviçre'deki rakibiyle birleşerek 2015'te önce "LafargeHolcim" ismini aldı, 2021'de şirketin isminden "Lafarge" atılarak "Holcim Ltd" olarak tescil edildi.