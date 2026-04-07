Lahanaların altından tonlarca uyuşturucu çıktı

Tayland polisi, bir kamyonetin kasasında lahanaların altına gizlenmiş toplam 1,6 ton uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 900 kilogram ketamin ve 700 kilogram kristal metamfetamin bulundu.

Olayla bağlantılı olarak 39 yaşındaki sürücü, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

BENZİN İSTASYONUNDA YAKALANDI

Şüpheli, hafta sonu ülkenin orta kesimindeki Ayutthaya eyaletinde bir benzin istasyonunda durduğu sırada polis tarafından yakalandı.

Yetkililer, uyuşturucunun sebze çuvallarının altına paketler halinde gizlendiğini açıkladı. Cumartesi günü gözaltına alınan sürücünün, sevkiyatı gerçekleştirmek için 100 bin baht (yaklaşık 3 bin dolar) karşılığında tutulduğunu itiraf ettiği belirtildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması için 15 yıldan müebbet hapse kadar ceza öngörülüyor.

BÖLGESEL KAÇAKÇILIK ŞÜPHESİ

Polis, ele geçirilen uyuşturucunun komşu bir ülkeden Tayland’a getirildiğini değerlendirdiklerini ancak hangi ülke olduğuna dair detay vermedi.

Tayland, Güneydoğu Asya’da uyuşturucu kaçakçılığının önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Ülkede eroin ve metamfetamin gibi sert uyuşturuculara yönelik operasyonlar sık sık düzenleniyor.

OPERASYONLARDA REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRILIYOR

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Doğu ve Güneydoğu Asya’da 2024 yılında 236 ton metamfetamin ele geçirildiğini ve bunun bir önceki yıla göre yüzde 24 artış anlamına geldiğini açıkladı.

UNODC’ye göre Tayland, özellikle Myanmar’dan gelen metamfetamin için hem ana geçiş hem de hedef ülke konumunda bulunuyor ve bölgede en yüksek yakalama miktarına sahip ülkeler arasında yer alıyor.