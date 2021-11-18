Lahor'da hava kirliliği tehlike verici boyuta ulaştı

İsviçreli teknoloji şirketi IQAir'in verilerine göre Pakistan'ın Lahor kenti en kirli havaya sahip şehirler arasında dünyada ilk sıralarda yer aldı. Hava kirliliği nedeniyle Lahor'daki özel şirketler yüzde 50 personel kapasitesiyle çalışması kararı aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.11.2021 - 18:55

Lahor'da hava kirliliği tehlike verici boyuta ulaştı

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Hava kalitesinin değerlerini ölçen İsviçreli teknoloji şirketi IQAir tarafından paylaşılan verilere göre, Lahor, en kirli havaya sahip şehirler arasında dünyada ilk sıralarda yer aldı.

Şehrin hava kalitesi değeri tehlikeli seviye sınırı olan 300'ü aşarak 386 olarak gerçekleşti. 

Şehirdeki hava kirliliği, ortalama bir insan için DSÖ tarafından kabul edilen seviyenin 41 kat üzerine çıktı.

Hava kirliliği sebebiyle Lahor'daki özel şirketlerin yüzde 50 personel kapasitesi ile çalışması kararı alındı.

IQAir tarafından paylaşılan listede Karaçi de 8'inci sırada yer aldı.

DSÖ'nün şehirlerdeki hava kalitesi için hazırladığı rehberi, PM 2,5 seviyelerinin metreküp başına 10 mikrogramın altında olması gerektiğini belirtiyor.

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