Laos'ta bozuk alkol, iki genç kadını hayattan kopardı

Avustralya medyasının bildirdiğine göre, Laos'ta bozuk alkol içtikten sonra ağır hastalanan ikinci bir Avustralyalı genç daha hayatını kaybetti.



19 yaşındaki Holly Bowles, bir haftadan uzun bir süre önce Laos'ta zehirlenmesinin ardından günlerdir Bangkok'taki bir hastanede kritik durumda tedavi görüyordu.



Bowles ailesi, “Güzel kızımız Holly'nin artık huzur içinde olduğunu söylemekten büyük üzüntü duyuyoruz” şeklinde kısa bir açıklama yaptı.



Yine 19 yaşındaki arkadaşı Bianca Jones da bu hafta başında hayatını kaybetmişti.



Bir İngiliz kadın, bir Amerikalı erkek ve iki Danimarkalı turist de sırt çantalı gezginler arasında popüler olan bir Laos kasabasında hastalandıktan sonra hayatını kaybetmişti.

