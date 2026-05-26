Laos'ta köylüler mağaraya girdi, 1 haftadır kurtarılmayı bekliyorlar

Güney Asya ülkesi Laos'ta dağlık bir alandaki mağarada mahsur kalan köylüleri kurtarmak için tüm ülke ve komşuları seferber oldu.

19 veya 20 Mayıs tarihlerinde mağaraya girdikleri belirtilen ve durumları henüz bilinmeyen köylülere ulaşmak amacıyla yürütülen operasyonda, yerel arama kurtarma örgütleri ile hafta sonu bölgeye gelen komşu Taylandlı uzman kurtarma ekibi birlikte çalışıyor.

Taylandlı ekibin yardımıyla 15 metrelik bir alanın aşıldığı ancak köylülerin bulundukları yere henüz 20 metre kaldığı ifade ediliyor.

Zorlu dağlık arazi ve şiddetli yağışlar nedeniyle güçlükle ilerleyen kurtarma operasyonunda, ekiplerin mağara girişine ulaşabilmek için yaklaşık 4 kilometrelik dik bir yolu yürüdüğü belirtiliyor. Sadece tek bir kişinin geçebileceği genişlikte, dik ve kayalık bir girişe sahip olduğu ifade edilen mağarada, dalgıçlar su altındaki dar yollarda yaklaşık 100 metre kadar ilerledi.

Köylülerin mevcut erişilebilir en uzak noktanın yaklaşık 30 metre ilerisinde mahsur kalmış olabileceğini tahmin eden ekipler, arama çalışmalarını kolaylaştırmak için gece gündüz su pompalama işlemlerine devam ediyor.

Arama kurtarma ekiplerinin kasklar ve el feneri ile dar alanlarda ilerlediği, nefes almakta zorlandığı ve göğüs hizasına varan çamurlu sularda yavaşça ilerlediği kaydedildi.

Kurtarma operasyonuna katılan Taylandlı bir dalgıç bu tarz kurtarma operasyonuna aşina. 2018 yılında Tayland'ın Chiang Rai eyaletindeki su basmış bir dağ mağarasında mahsur kalan bir grubu kurtarmak için ABD askeri personeli ve Tayland Donanması askerleri dahil dünyanın dört bir yanından uzmanların katıldığı ve 17 gün süren küresel ölçekli operasyonda görev almış bir dalgıç da bu arama kurtarma operasyonunda yer alıyor.

Yerel yetkililer yaptıkları açıklamada, güvenlik gerekçesiyle mağaraya girilmemesi yönünde defalarca uyarıda bulunmasına rağmen, yerel halkın altın aramak amacıyla bu mağarayı sıklıkla ziyaret ettiği belirtiliyor.

Kurtarma ekipleri köylülerin içeriye altın yatakları aramak amacıyla girdiklerini ifade etse de, Laos'un çok da fazla altın madenine sahip olmadığı ifade ediliyor.

Ülke büyük bir altın üreticisi olarak tanınmasa da, komşu Tayland ve Çin'den gelen doğrudan yabancı yatırımlarla desteklenen madencilik sektörü, gelişmekte olan ekonomisi içinde önemli bir büyüklüğe sahip bulunuyor. Bakırın ana ihracat kalemi olduğu ülkede, modern teknolojilerin çoğu için gerekli olan nadir toprak elementlerinin madenciliği de son zamanlarda yaygınlaşmış durumda.