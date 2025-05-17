Las Vegas’ta silahlı saldırı: 1 ölü

ABD’nin Las Vegas kentinde bir spor salonunda düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, en az üç kişi yaralandı.



ABC News haber sitesinin haberine göre, saldırı, Las Vegas Athletic Club isimli spor merkezinde yaşandı. Konu hakkında ABC News’e bilgi veren bir kolluk kuvveti, şüphelinin elindeki tüfek ile birlikte spor salonuna girdiğini, vurmak istediği kişiyi bulduktan sonra ateş ederek bu kişiyi öldürdüğünü anlattı.

Yetkililer güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, saldırının rastgele bir eylem olmadığı ifade edildi. Basına konuşan kolluk kuvveti, saldırganın toplu bir silahlı saldırıda bulunma niyetinin olmadığının değerlendirildiğini söyledi.

SALDIRGAN POLİSLE GİRDİĞİ ÇATIŞMADA ÖLDÜ



Şerif Andrew Walsh da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bugün öğlen saatlerinde, Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı’ndan memurlar ihbar üzerine (olay yerine) gitti… Yapılan ihbarda silahlı bir kişinin Las Vegas Athletic Club içinde ateş açtığı belirtiliyordu” dedi.



Polisin açıklamasına göre, olay yerine giden polis memurları saldırganla çatışmaya girdi. Çatışma sırasında vurulan saldırgan, kısa süre sonra hayatını kaybetti. Yetkililer, olayın artık halka tehdit oluşturmadığını bildirdi.



Walsh saldırıda yaralananlar da olduğu bilgisini verirken, ölen ve yaralanan kişiler ile saldırganın kimliği kamuoyuna açıklanmadı.

